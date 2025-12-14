छत्तीसगढ़ विधानसभा में विजन 2047 पर चर्चा, अचानक गूंजी बिल्ली की आवाज
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विजन 2047 पर चर्चा के दौरान अनोखा दृश्य देखने को मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 14, 2025 at 10:44 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पहले ही दिन एक दिलचस्प और हल्के-फुल्के घटनाक्रम के साथ हुई. नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में चल रही कार्यवाही के दौरान उस वक्त सदन कुछ पल के लिए ठहर-सा गया, जब छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा के बीच अचानक बिल्ली की आवाज गूंजने लगी.
वित्त मंत्री के भाषण के बीच गूंजी आवाज
यह वाकया उस समय हुआ, जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर अपना वक्तव्य रख रहे थे. इसी बीच सत्ता पक्ष की दीर्घा के ऊपर से अचानक अजीब-सी आवाज सुनाई दी. पहले तो सदन में मौजूद कई सदस्यों को लगा कि किसी का मोबाइल फोन बज रहा है, लेकिन जब आवाज बार-बार आने लगी तो सभी का ध्यान उसी ओर चला गया.
जैसे ही यह आवाज आई स्पीकर से लेकर मंत्री और विधायक तक छत की ओर देखने लगे. कुछ क्षणों के लिए सदन में असमंजस का माहौल बन गया. थोड़ी देर में यह साफ हुआ कि यह आवाज किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की नहीं, बल्कि बिल्ली की थी.
सदन में मुस्कान, मंत्री भी रहे सहज
बीच-बीच में बिल्ली की आवाज गूंजने से सदन का माहौल हल्का-फुल्का हो गया और कई सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई. कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी इस अप्रत्याशित स्थिति पर मुस्कुराते हुए माहौल को सहज बना दिया.
माना जा रहा है कि बिल्ली भटकते हुए नए विधानसभा परिसर में दाखिल हो गई थी, जिसकी आवाज सदन तक पहुंच गई. हालांकि कुछ देर बाद कार्यवाही फिर सामान्य रूप से आगे बढ़ी, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यह अनोखा घटनाक्रम सदन और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बन गया.