कैट 2025 का रिजल्ट जारी, रिटायर्ड IAS के बेटे दिव्यांश बने सिटी टॉपर, दूसरे नंबर पर आकाशदीप गोयल

कॉमन एडमिशन टेस्ट यानि कैट 2025 का रिजल्ट जारी. दिव्यांश जैन ने भोपाल सिटी में किया टॉप. दूसरे नंबर पर शहर के आकाशदीप गोयल रहे.

CAT 2025 RESULT RELEASED
कैट 2025 का रिजल्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 11:06 PM IST

3 Min Read
भोपाल: आईआईएम समेत अन्य प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट यानि कैट 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है. आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन करने वाले दिव्यांश जैन ने भोपाल सिटी में टॉप किया है. उन्होंने इस परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल हासिल किया है. जबकि दूसरे नंबर पर शहर के आकाशदीप गोयल रहे, उन्होंने कैट 2025 में 96.67 परसेंटाइल हासिल किया. जबकि सेल्फ स्टडी के जरिए शहर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली सानिया वसीम ने 96.08 परसेंटाइल हासिल किया है.

नौकरी छोड़कर लिया कैट की परीक्षा देने का निर्णय

सिटी टॉपर दिव्यांश जैन के पिता आईएएस रहे हैं हालांकि अब वो रिटायर्ड हो गए हैं. दिव्यांश के पिता राजेश जैन ने बताया कि "दिव्यांश शुरू से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के थे. इससे पहले वे 12वीं की परीक्षा में भी सिटी टॉपर थे. इसके बाद उनका चयन आईआईटी मुंबई के लिए हो गया था. जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की है. ग्रेजुएशन करने के बाद दिव्यांश प्राइवेट जॉब कर रहे थे. लेकिन इसी बीच दिव्यांश ने कैट देने का निर्णय लिया. परिवार वालों ने भी इसका समर्थन किया." वहीं दिव्यांश ने अपने पिता को रोल मॉडल बताया और कहा कि "उनकी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा काम करें जिससे पिता को उन पर गर्व महसूस हो."

CITY TOPPER DIVYANSH JAIN BHOPAL
दिव्यांश जैन (ETV Bharat)

सानिया वसीम ने नौकरी के साथ क्लियर किया कैट

राजधानी भोपाल की सानिया वसीम ने कैट 2025 में 96.08 परसेंटाइल हासिल किया है. उनका कहना है कि "मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है. वर्तमान में वह नौकरी के साथ कैट की तैयारी भी कर रही थी. जो बहुत मुश्किल काम था. लेकिन उन्होंने एकाग्रता और आत्मविश्वास के बल पर इस कठिन परीक्षा को सरल बनाया. प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई की."

सानिया की मां फरहा वसीम ने बताया कि "वो पहले से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी. 12वीं की परीक्षा में भी टॉप किया था. सानिया वर्तमान में मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थीं. इसके साथ ही वो रोज घर पर ही सेल्फ स्टडी करती थीं."

CAT 2025 RESULT
व्योम श्रीवास्तव (ETV Bharat)

आईआईएम का सपना हुआ पूरा

कैट 2025 में 96.47 परसेंटाइल हासिल करने वाले व्योम श्रीवास्तव ने बताया कि "वर्तमान में वो एक्सीलेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीकाम 6 सेमेस्टर के छात्र हैं. इसके साथ ही वो एक निजी कोचिंग संस्थान से कैट 2025 की तैयारी कर रहे थे. इस परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती ग्रेजुएशन की पढ़ाई और कैट की तैयारी के बीच संतुलन बिठाना था. लेकिन टाइम टेबल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बाधा को पार किया. आईआईएम में जाने का उनका और उनके परिवार का सपना था, जो आज पूरा हो गया."

देश के 170 शहरों में हुई थी परीक्षा

कैट 2025 की परीक्षा देश के 170 शहरों में आयोजित की गई थी. इसके लिए देशभर में 339 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. जिसमें करीब 2.58 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. इस प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए और पीजीडीएम जैसे कोर्सों में प्रवेश मिलता है. कैट 2025 का आयोजन आईआईएम कोझिकोड द्वारा किया गया था. इसकी फाइनल आंसर सीट बीते 17 सितंबर को जारी की गई थी. अब अगले दौर में उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. कट ऑफ के आधार पर छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिलेगा.

