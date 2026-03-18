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किसानों को 'मालामाल' बनाएगा कैसुरीना, यूकेलिप्टस से ज्यादा मुनाफा, आधे पानी में तैयार होगा पेड़

कैसुरीना के मदर स्टॉक से तैयार की क्लोनल पौध: नैनी पेपर लिमिटेड के रीजनल मैनेजर विकास सिंह ने बताया कि कंपनी ने कैसुरीना के मदर स्टॉक से इसकी क्लोनल पौध तैयार की है. उन्होंने बताया कि कैसुरीना का पेड़ सामान्यत दक्षिण भारत में समुद्री तटों के पास पाया जाता है, लेकिन अब इसके बेहतर परिणामों को देखते हुए इसे अन्य क्षेत्रों में भी उगाने की पहल की जा रही है.

बता दें कि रुद्रपुर में किसानों को आधुनिक कृषि और वानिकी से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किसान मेले में उद्यान प्रदर्शनी के तहत विभिन्न संस्थानों और कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. इसी प्रदर्शनी में नैनी पेपर लिमिटेड ने भी अपना स्टॉल लगाया है, जहां किसानों को कैसुरीना के पौधों और उसके फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है.

रुद्रपुर: किसानों को नई तकनीक और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किसान मेले में उद्यान प्रदर्शनी के तहत कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. इसी कड़ी में नैनी पेपर लिमिटेड ने भी एक विशेष स्टॉल लगाकर किसानों को कैसुरीना या कैजुराइना (Casuarina) के पौधों के बारे में जानकारी दी. कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि यह पेड़ यूकेलिप्टस की तुलना में कम पानी में तैयार हो जाता है, जो किसानों के लिए ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है.

कैसुरीना के पौधे (फोटो- ETV Bharat)

नैनी पेपर लिमिटेड ने किया है कैसुरीना का प्लांटेशन: उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से करीब 10 एकड़ क्षेत्र में कैसुरीना का प्लांटेशन किया गया है. वहीं, उधम सिंह नगर जिले और उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों में इस समय करीब तीन हजार एकड़ भूमि में यूकेलिप्टस की खेती की जा रही है.

कैसुरीना की जानकारी लेते लोग (फोटो- ETV Bharat)

"यूकेलिप्टस की तुलना में कैसुरीना किसानों के लिए ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है. एक एकड़ भूमि में कैसुरीना के लगभग 1,800 से 2,000 पौधे लगाए जा सकते हैं. इन पौधों से करीब 1,200 से 1,500 क्विंटल तक लकड़ी प्राप्त की जा सकती है."- विकास सिंह, रीजनल मैनेजर, नैनी पेपर लिमिटेड

यूकेलिप्टस से बेहतर मानी जाती है कैसुरीना की पल्प क्वालिटी: नैनी पेपर लिमिटेड के रीजनल मैनेजर विकास सिंह ने बताया कि इसके अलावा इसकी पल्प क्वालिटी भी यूकेलिप्टस से बेहतर मानी जाती है, जिससे कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की खपत कम हो जाती है. इससे उत्पादन प्रक्रिया भी ज्यादा किफायती हो जाती है.

नैनी पेपर लिमिटेड ने लगाया है कैसुरीना का स्टॉल (फोटो- ETV Bharat)

यूकेलिप्टस और कैसुरीना में कौन बेहतर? कैसुरीना के पेड़ की एक और खासियत ये है कि यह बहुत कम समय में तैयार हो जाता है. जहां यूकेलिप्टस के पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में 5 से 6 साल का समय लगता है तो वहीं कैसुरीना का पेड़ केवल 4 से 5 साल में तैयार हो जाता है. इसके साथ ही सिंचाई के मामले में भी यह काफी किफायती है, क्योंकि इसमें यूकेलिप्टस की तुलना में लगभग आधा पानी ही लगता है.

"फिलहाल, तराई क्षेत्र में कैसुरीना की सीएच 05 वैरायटी लगाई जा रही है. इसकी एक खास विशेषता ये भी है कि इसे साल के किसी भी समय लगाया जा सकता है, जिससे किसानों को रोपण के लिए मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता."- विकास सिंह, रीजनल मैनेजर, नैनी पेपर लिमिटेड

किसानों के लिए कैसुरीना पेड़ लगाना फायदे का सौदा: लगातार बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन भी समय-समय पर किसानों को जल संरक्षण और वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रहा है. ऐसे में कैसुरीना जैसे पेड़ों की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ सकती है. यह पहल भविष्य में किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

कैसुरीना की खेती फायदे का सौदा (फोटो- ETV Bharat)

विशेषज्ञों का मानना है कि देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए कृषि और वानिकी में ऐसे विकल्पों की जरूरत है, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे सकें. इसी दिशा में वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र लगातार काम कर रहे हैं. ताकि, ऐसी प्रजातियों को विकसित किया जा सके. जो पानी की बचत के साथ किसानों की आय भी बढ़ा सकें.

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