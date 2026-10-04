BPSC TRE-4 विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए कौन सा पता होगा मान्य? जानें पूरा नियम
BPSC TRE-4 में विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति, निवास और EWS प्रमाणपत्र किस पते से मान्य होगा, जानिए. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 4, 2026 at 12:42 PM IST
पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन प्रमाण पत्र को लेकर महिला अभ्यर्थियों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है. अभ्यर्थियों के बीच प्रमाणपत्रों को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं. खासकर विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए यह कंफ्यूजन है कि आरक्षण का दावा करने के लिए जाति प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र पिता के नाम-पते से बनेगा या पति के नाम-पते से.
विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए बदलाव
वहीं ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र बनवाते समय पति के पते और पिता के मूल निवास को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक कुमार प्रियांक ने बताया कि विवाहित महिला अभ्यर्थियों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल शादी के बाद पति का पता हो जाने से महिला का जाति और मूल निवास नहीं बदल जाता.
पिता के स्थायी पते से आरक्षण का दावा
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति प्रमाणपत्र और स्थायी निवास प्रमाणपत्र पिता के नाम और पिता के स्थायी पते से जारी होना चाहिए. यानी यदि कोई महिला बिहार की मूल निवासी है और शादी के बाद किसी दूसरे राज्य या दूसरे स्थान पर रह रही है, तो उसे अपने पिता के स्थायी पते के आधार पर ही बिहार में आरक्षण का दावा करना होगा.
क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र
बीपीएससी ने भर्ती संबंधी निर्देश में भी आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति, स्थायी निवास और क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र को पिता के नाम और स्थायी पते से जारी करने की बात को स्पष्ट कहा है.
ईबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थी जरूर करें ये काम
कुमार प्रियांक ने बताया कि ओबीसी और ईबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र यानी एनसीएल भी जरूरी है. यह प्रमाणपत्र सक्षम राजस्व अधिकारी/अंचल अधिकारी से जारी होना चाहिए.
केवल जाति लिख देना पर्याप्त नहीं
वहीं एससी और एसटी वर्ग की अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति और स्थायी निवास से जुड़े प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे. इसलिए फॉर्म भरते समय केवल जाति लिख देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित प्रमाणपत्र वैध और नियम के अनुरूप होना जरूरी है.
बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण
कुमार प्रियांक ने बताया कि ईडब्ल्यूएस को लेकर नियम थोड़ा अलग है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को ही मिलता है. विवाहित महिला अगर पति के साथ रह रही है तो उसका आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र पति के स्थायी निवास वाले अंचल से बनाया जा सकता है. लेकिन महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर बना प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह बिहार की मूल निवासी है.
"ईडब्ल्यूएस में पति के पते से आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र बन सकता है, लेकिन बिहार का मूल निवासी होने का आधार पिता का स्थायी पता रहेगा. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक मान्य रहता है."-कुमार प्रियांक, अभ्यर्थी
आवेदन की आखिरी तिथि
कुमार प्रियांक ने बताया कि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि वे जिस आरक्षण श्रेणी का दावा कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी सभी प्रमाणपत्र उनके पास उपलब्ध हैं या नहीं. गलत पते, गलत नाम या गलत श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया आरक्षण का दावा बाद में दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी खड़ी कर सकता है. गौरतलब है कि TRE-4 में अब कुल 33,320 शिक्षक पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की आखिरी तिथि 26 अक्टूबर 2026 है.
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