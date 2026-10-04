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BPSC TRE-4 विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए कौन सा पता होगा मान्य? जानें पूरा नियम

टीआरई 4 शिक्षक बहाली ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन प्रमाण पत्र को लेकर महिला अभ्यर्थियों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है. अभ्यर्थियों के बीच प्रमाणपत्रों को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं. खासकर विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए यह कंफ्यूजन है कि आरक्षण का दावा करने के लिए जाति प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र पिता के नाम-पते से बनेगा या पति के नाम-पते से.