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पलामू के बिश्रामपुर में 200 परिवारों का नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र, कई युवाओं की छूट गई पढ़ाई, जानें वजह

जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से परेशान पलामू के बिश्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के युवा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: जिले के बिश्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले 200 परिवारों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है. इस कारण इन परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई युवाओं की पढ़ाई भी छूट गई है.

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