पलामू के बिश्रामपुर में 200 परिवारों का नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र, कई युवाओं की छूट गई पढ़ाई, जानें वजह

पलामू के बिश्रामपुर में 200 परिवारों का नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र, कई युवाओं की छूट गई पढ़ाई, जानें वजह
पलामू के बिश्रामपुर निवासी कई परिवारों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है. इस कारण कई युवाओं की पढ़ाई छूट गई है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : November 12, 2026 at 7:56 PM IST
पलामू: जिले के बिश्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले 200 परिवारों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है. इस कारण इन परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई युवाओं की पढ़ाई भी छूट गई है.
झार सेवा में जाति का जिक्र नहीं
दरअसल, बिश्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले 200 परिवार बहेलिया पासी समुदाय से हैं, लेकिन इनके खतियान में मिस्कार लिखा हुआ है. झारखंड के झार सेवा जिसके माध्यम से जाति प्रमाण पत्र का कार्य होता है उसमें मिस्कार का जिक्र नहीं है. इस कारण इन परिवारों के जाति प्रमाणपत्र के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है.
लोगों ने अधिकारियों से लगाई गुहार
जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशान परिवारों ने पलामू के वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई है. जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. 2022 तक सभी का जाति प्रमाण पत्र बना है. 2022 के बाद खतियान आधारित जाती प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है.
जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने से छूट गई पढ़ाई
जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण कई युवाओं की पढ़ाई छूट गई है. उच्च शिक्षा के लिए कई युवाओं का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है. दरअसल, बहेलिया पासी समुदाय अनुसूचित जाति वर्ग में आता है. बिश्रामपुर के रहने वाले अधिकतर परिवार बेहद गरीब हैं. पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति और फीस में छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण कई लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है.
बिश्रामपुर के रहने वाले शुभम कुमार ने 2025 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी. इंटर में नामांकन के लिए शुभम को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत थी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया. पढ़ाई छूटने के बाद अब शुभम अंडे बेचने लगा है. इसी तरह बिश्रामपुर के कई युवा जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण पढ़ाई छोड़ छोटे-मोटे काम करने लगे हैं.
जिला प्रशासन ने सरकार से मांगा मार्गदर्शन
पूरे मामले में पलामू जिला प्रशासन ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. बिश्रामपुर के अंचल अधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि झार सेवा के ऑनलाइन सूची में मिस्कार जाति का जिक्र नहीं है. इस कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है. पूरे मामले में सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है. मार्गदर्शन मिलने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.जाति प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.
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