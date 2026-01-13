ETV Bharat / state

पीएम मोदी पर जातिगत टिप्पणी मामला, राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर द्वितीय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता विजय कलंदर की रिवीजन याचिका पर दिए. पीठासीन अधिकारी नीलम करवा ने कहा कि परिवादी के बयानों व अन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि यह निगरानी खारिज किए जाने योग्य है.

निगरानी में कहा था कि निचली कोर्ट ने परिवाद के वास्तविक तथ्यों पर गौर किए बिना ही आदेश पारित किया है. आरोपी मौजूदा लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता व जिम्मेदार नागरिक है. उन्होंने बार-बार जाति बदलकर भाषण दिया है और देश के आम नागरिकों को भड़काया जा रहा है. उनका मंसूबा देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाना है. ऐसे में उसकी रिवीजन याचिका को स्वीकार कर निचले कोर्ट का आदेश निरस्त किया जाए.

