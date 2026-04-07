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शिकायतकर्ता की गैरमौजूदगी में जातिसूचक अपमान एससी/एसटी एक्ट के दायरे में नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को, शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में जातिसूचक गाली देने के मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत आपराधिक केस को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना. साथ ही इस एक्ट के तहत आपराधिक मामले की कार्यवाही रद्द कर दी. कोर्ट ने आईपीसी या बीएनएस की धाराओं में केस जारी रखने का आदेश जारी किया.

कोर्ट ने कहा, एफआईआर व गवाहों के दर्ज बयान से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आरोपी ने दुर्भावनावश जातिगत अपमान किया है. कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है. क्योंकि इस मामले से एससी/एसटी एक्ट अपराध का मूल तत्व गायब है.

यह आदेश, न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने मऊ जिले के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज मुकदमे के आरोपी पत्रकार संजीव राय की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया.

तत्कालीन डीप्टी एसपी, एयरपोर्ट आजमगढ़ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 26 फरवरी 2025 को एक एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें, आरोप लगाया था कि आरोपी ने स्थानीय पुलिस को भयभीत कर अपने अनैतिक कार्य का समर्थन मांगा और फेसबुक पर लिखा अब हवाई जहाज उड़ेगी.