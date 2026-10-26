सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं तो टेंशन ना लें, 1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, 1268 अस्पतालों में मुफ्त इलाज
बिहार के 1268 अस्पतालों में सड़क दुर्घटना के घायलों का मुफ्त इलाज होगा. इसके साथ ही 1.50 लाख तक कैशलेस उपचार होंगे. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 26, 2026 at 6:20 PM IST
पटना : बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत अब राज्य के 1268 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में सड़क दुर्घटना के घायलों का 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज किया जाएगा.
दुर्घटना के बाद सात दिनों तक इस योजना के तहत उपचार की सुविधा मिलेगी. इसके लिए संबंधित अस्पतालों में घायल व्यक्ति को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. परिवहन विभाग के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत करीब 250 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का उपचार कराया जा चुका है.
प्रचार-प्रसार के लिए सभी जिलों में होगी कार्यशाला
सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है. परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, जिला परिवहन पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
इसके तहत सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा. इन कार्यशालाओं में योजना के प्रावधानों, कैशलेस उपचार की प्रक्रिया और पात्र दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. परिवहन सचिव ने संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रबंधन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है.
अस्पतालों में लगेंगे होर्डिंग
इसका उद्देश्य दुर्घटना में घायल लोगों और उनके परिजनों को समय पर योजना की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. योजना के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए सभी जिलों के सदर अस्पतालों और आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध अस्पतालों में होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए जाएंगे. इन प्रचार सामग्रियों के माध्यम से योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं, कैशलेस उपचार की निर्धारित सीमा और इलाज से संबंधित जरूरी जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी.
राज्य में आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध कुल 1268 अस्पतालों में पीएम राहत योजना के तहत उपचार की व्यवस्था की गई है. इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं. विभाग का जोर इस बात पर है कि योजना की जानकारी केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो.
''पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. दुर्घटना के बाद आर्थिक कारणों से इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए. विभाग का प्रयास है कि योजना की जानकारी राज्य के प्रत्येक नागरिक, अस्पताल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि जरूरतमंद दुर्घटना पीड़ितों को इसका लाभ मिल सके.''- राज कुमार, सचिव, परिवहन विभाग
गोल्डन ऑवर में इलाज मिलने से बच सकती है जान
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन ऑवर बेहद महत्वपूर्ण होता है. इस दौरान घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलने से उसकी जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार जरूरी है, ताकि दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को उपचार की सुविधा की जानकारी समय पर मिल सके.
''अस्पतालों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय से पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी. परिवहन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन करते हुए जिला स्तर पर जागरूकता गतिविधियों को प्राथमिकता देने को कहा है. विभाग का लक्ष्य है कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित इस सुविधा से वंचित नहीं रहे और उसे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय पर इलाज मिल सके.''- आरिफ अहसन, परिवहन आयुक्त
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