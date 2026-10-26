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सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं तो टेंशन ना लें, 1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, 1268 अस्पतालों में मुफ्त इलाज

प्रतिकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत अब राज्य के 1268 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में सड़क दुर्घटना के घायलों का 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज किया जाएगा.

दुर्घटना के बाद सात दिनों तक इस योजना के तहत उपचार की सुविधा मिलेगी. इसके लिए संबंधित अस्पतालों में घायल व्यक्ति को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. परिवहन विभाग के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत करीब 250 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का उपचार कराया जा चुका है.