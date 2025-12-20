ETV Bharat / state

अच्छी खबर: अब मां योजना के तहत दूसरे राज्य में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज, जानिए योजना की पूरी डिटेल

बूंदी/जयपुर: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 'इंटरस्टेट आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी' की शुरुआत की है. इस पहल के तहत अब राजस्थान के पात्र लाभार्थी राज्य से बाहर, देश के अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. इससे पूर्व योजना के प्रथम चरण में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी (इनबाउंड) व्यवस्था 18 अप्रैल, 2025 को लागू की गई थी. जिसके तहत अन्य राज्यों के पात्र लाभार्थी राजस्थान में इलाज करा सकते थे. अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने से राजस्थान के निवासी तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.

बूंदी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओपी सामर ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से जोड़ दिया गया है. इसके तहत मां योजना के सभी पात्र लाभार्थी पीएमजेएवाई एप्लिकेशन के माध्यम से राज्य के बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों से जुड़ सकेंगे और वहां कैशलैस उपचार प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि एनएचसीएक्स (नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज) के माध्यम से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने से राजस्थान के निवासी तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.

31 हजार से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध: आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद देशभर के 31 हजार से अधिक अस्पतालों में इलाज का लाभ राजस्थान के रहने वाले लोगों को मिल सकेगा. आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत 1900 से अधिक उपचार पैकेज चिन्हित किए गए हैं. जब मैं गंभीर बीमारियों से जुड़ा इलाज भी शामिल है इस पोर्टेबिलिटी के बाद हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी, किडनी समेत अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज कैशलेस मिलेगा.