ETV Bharat / state

अच्छी खबर: अब मां योजना के तहत दूसरे राज्य में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज, जानिए योजना की पूरी डिटेल

अब राजस्थान के लोग देशभर में मां योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे.

CM Bhajanlal Sharma
सीएम भजनलाल शर्मा (Source - CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी/जयपुर: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 'इंटरस्टेट आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी' की शुरुआत की है. इस पहल के तहत अब राजस्थान के पात्र लाभार्थी राज्य से बाहर, देश के अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. इससे पूर्व योजना के प्रथम चरण में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी (इनबाउंड) व्यवस्था 18 अप्रैल, 2025 को लागू की गई थी. जिसके तहत अन्य राज्यों के पात्र लाभार्थी राजस्थान में इलाज करा सकते थे. अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने से राजस्थान के निवासी तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.

बूंदी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओपी सामर ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से जोड़ दिया गया है. इसके तहत मां योजना के सभी पात्र लाभार्थी पीएमजेएवाई एप्लिकेशन के माध्यम से राज्य के बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों से जुड़ सकेंगे और वहां कैशलैस उपचार प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि एनएचसीएक्स (नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज) के माध्यम से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने से राजस्थान के निवासी तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.

पढ़ें: एक ही छत के नीचे होगा दिल की बीमारियों का इलाज, जनवरी 2026 में शुरू होगा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर

31 हजार से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध: आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद देशभर के 31 हजार से अधिक अस्पतालों में इलाज का लाभ राजस्थान के रहने वाले लोगों को मिल सकेगा. आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत 1900 से अधिक उपचार पैकेज चिन्हित किए गए हैं. जब मैं गंभीर बीमारियों से जुड़ा इलाज भी शामिल है इस पोर्टेबिलिटी के बाद हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी, किडनी समेत अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज कैशलेस मिलेगा.

पढ़ें: जन आधार नहीं, तो सरकारी अस्पताल में नहीं होगा फ्री इलाज, बाहरी राज्यों के मरीजों के लिए ये है तरीका

  • इलाज के लिए आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू
  • प्रदेश के लोगों को अन्य राज्यों में मिलेगा कैशलेस इलाज
  • 25 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा
  • 850 रुपए प्रति परिवार प्रीमियम अंशदान जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं.

पढ़ें: दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा एसएमएस अस्पताल में, सिर से झड़ने वाले बाल वापस उग सकेंगे

इन्हें मिलेगी छूट: राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से जुड़ने के लिए सामान्य परिवारों को 850 रुपए अंशदान जमा करवाना होता है. लेकिन कुछ विशिष्ट श्रेणी में शामिल परिवारों को सरकार ने छूट दी है. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के चयनित परिवार, समस्त संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड अनुदान प्राप्त परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम) तथा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. आरजीएचएस और सीजीएचएस योजना के तहत आने वाले लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

TAGGED:

FREE TREATMENT IN OTHER STATES
MAA SCHEME ADDED IN PMJAY
MAA SCHEME REGISTRATION PROCESS
ELIGIBILITY FOR MAA YOJANA
INTERSTATE OUTBOUND PORTABILITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.