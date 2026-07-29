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कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से स्वास्थ्य सचिव ने की चर्चा

फेडरेशन ने सुझाव दिया कि कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाए.

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कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 6:50 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने साल 2026-27 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना को लेकर बैठक की गई. महानदी भवन मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तार से चर्चा की गई.

कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना

इस बैठक में योजना का डिजिटल प्रजेंटेशन भी हुआ. विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित योजना पूरी तरह कैशलैस होगी. इलाज के लिए खर्च की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी. कर्मचारी संगठनों ने योजना को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी सरल और कर्मचारी हितैषी बनाने के लिए कई अहम सुधाव दिए.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन ने 7 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि योजना लागू करने से पूर्व कर्मचारी संगठनों से विचार-विमर्श किया जाए, ताकि योजना कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू की जा सके. फेडरेशन के इस आग्रह पर शासन ने कर्मचारी संगठनों की बैठक आयोजित की. यह सकारात्मक और स्वागतयोग्य कदम है.

स्वास्थ्य सचिव ने की चर्चा

फेडरेशन ने बैठक में यह सुझाव भी दिया कि कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ केवल कार्यरत शासकीय सेवकों तक सीमित न रखते हुए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाए. साथ ही अधिक से अधिक शासकीय और निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ा जाए. उपचार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए.

शासन को इस योजना के संबंध में जो सुझाव और अनुशंसाएं दी गई, उनमें से कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शासन ने यथावत योजना में शामिल किया है. फेडरेशन ने विश्वास जताया कि कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शासन जल्द ही एक व्यापक, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना लागू करेगा. जिससे प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

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