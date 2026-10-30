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यूपी में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

हजारों कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिला कैशलेस इलाज का अधिकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. मंत्रिपरिषद के हालिया फैसले के अनुपालन में शासन ने शुक्रवार को इसका आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है. अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दोनों विभागों के लिए अलग-अलग शासनादेश जारी कर इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं.

हजारों स्कूलों और संविदा कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ: योगी सरकार के इस जनहित फैसले से बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और वित्तविहीन विद्यालयों के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा अशासकीय और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा समग्र शिक्षा परियोजना में सेवारत कर्मियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है. इसमें संविदा, सेवा प्रदाता और दैनिक आधार पर काम करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी शामिल हैं. अब इन सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के समय इनडोर यानी आईपीड़ी उपचार के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने की मजबूरी नहीं रहेगी.

सरकार उठाएगी प्रति कार्मिक 3000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम: बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने शासनादेश जारी होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हर कर्मी के कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि विद्यालयी व्यवस्था के सुचारु संचालन में ये कर्मचारी रीढ़ की हड्डी की तरह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन पहले चिकित्सा प्रतिपूर्ति न होने से इन्हें भारी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती थी. सरकार ने इनकी इस पीड़ा को गहराई से समझा है और प्रति कार्मिक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम का पूरा वित्तीय भार खुद उठाने का निर्णय लिया है. यह अनूठा कदम कर्मचारियों के जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की पूरी गारंटी सुनिश्चित करेगा.