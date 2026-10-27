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यूपी में बेसिक-माध्यमिक के अशासकीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेश मेडिकल सुविधा

यूपी कैबिनेट मीटिंग ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: योगी कैबिनेट ने बेसिक-माध्यमिक सहित संस्कृत शिक्षा के अशासकीय-वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.

कैबिनेट की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने दी. बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों/वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं वित्तविहीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व उनके आश्रितों को सरकारी-निजी चिकित्सालयों में अन्तः रोगी विभाग (आईपीडी) में कैशलेस सुविधा की अनुमन्यता प्रदान की गई. बताया कि इस पर 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से कुल 48062 कर्मचारियों पर 14. 4186 करोड़ का व्यय भार आएगा.