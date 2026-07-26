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आज तक नहीं लग पाया प्रोसेसिंग प्लांट, कौड़ी के भाव बिक जाता है काजू, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

जामताड़ा का नाला प्रखंड काजू शहर के नाम से प्रसिद्ध है. 50 एकड़ में खेती होती है, मगर काजू बहुत सस्ते दाम में बिकता है.

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जमीन का जाएजा लेते पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 6:58 PM IST

4 Min Read
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जामताड़ा: जिले का नाला प्रखंड काजू नगरी के नाम से जाना जाता है. जहां काजू की 50 एकड़ में खेती होती है. लेकिन आज तक यहां प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लग पाया है. नतीजा यहां बहुत कम दाम में काजू बेच दिया जाता है. अब जिला प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है.

कौड़ी के दाम में बिकता है काजू

प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगने के कारण आज काजू की खेती को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है. काजू की खेती और पैदावार अच्छी होने के बावजूद काजू कौड़ी के दाम में बिक जाता है. आसपास के ग्रामीण काजू को इकट्ठा कर बोरी में रखते हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों के हाथों औने-पौने दामों पर बेच देते हैं. इससे न तो उन्हें अच्छी आमदनी होती है और ना ही कोई लाभ सही रूप से मिल पाता है. सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

काजू की खेती की है अपार संभावना

नाला प्रखंड में काजू की खेती की अपार संभावनाएं हैं, यहां की उपजाऊ मिट्टी काजू की खेती के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है. लेकिन इस दिशा में यदि प्रोसेसिंग प्लांट और सरकार का ध्यान जाए तो किसानों को काजू की खेती से न सिर्फ अच्छी आमदनी प्राप्त होगी बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा और सरकार को रेवेन्यू का भी लाभ मिलेगा.

झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

काजू की खेती को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आमदनी का स्रोत पैदा करने को लेकर इस दिशा में अब झारखंड सरकार और जामताड़ा जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. जिला प्रशासन ने कृषि पदाधिकारी और फॉरेस्ट विभाग के सभी पदाधिकारी के साथ काजू बागान और खेती का निरीक्षण कर जायजा लिया और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और काजू की खेती को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई. उपायुक्त ने मौके पर ही फॉरेस्ट विभाग और कृषि विभाग के पदाधिकारी को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

क्या कहते हैं उपायुक्त

उपायुक्त आलोक कुमार ने काजू की खेती की अपार संभावनाएं जताते हुए बताया कि काजू की खेती को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है. जिला प्रशासन काजू की खेती को बढ़ावा देने, किसानों को जागरूक करने और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की दिशा में जल्द ही कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्द ही एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा.

प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर जल्दा होगा सर्वेः कृषि पदाधिकारी

जिला के कृषि पदाधिकारी ने काजू की खेती के साथ-साथ हल्दी और ओल की खेती की भी अपार संभावनाएं जताई हैं. उन्होंने कहा कि काजू की खेती के साथ हल्दी की भी खेती की जा सकती है. इसमें किसानों को अच्छी आमदनी होगी और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने बताया कि मिट्टी काजू के साथ और हल्दी-ओल की खेती के लिए भी काफी उपजाऊ है और जल्द ही प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर कंपनी की टीम सर्वे करने पहुंचेगी. उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि काजू की खेती को लेकर आगे बढ़ें, इस मामले में सरकारी विभाग उनके साथ खड़ा है.

काजू कौड़ी के भाव में बिकता है

आपको बता दें कि जामताड़ा के नाला प्रखंड में काफी मात्रा में काजू के पेड़ हैं और काजू की अच्छी खेती होती है. सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई बार प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पहल की गई और यहां के लोगों द्वारा मांग भी की गई लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई. नतीजा आज भी काजू कौड़ी के भाव में यहां बिकता है. अब देखना है कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद कब तक प्रोसेसिंग प्लांट लग पता है.

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