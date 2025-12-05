ETV Bharat / state

आधुनिक मशीन से एक दिन में 3 क्विंटल काजू का उत्पादन, कोरबा के किसान खेती से लेकर पैकेजिंग तक का कर रहे काम

वनांचल क्षेत्र करतला में FPO से जुड़े किसान काजू का उत्पादन कर रहे, इसमें महिला समूह की भी भागीदारी अहम है.

आधुनिक मशीन मिलने से कोरबा में काजू प्रोसेसिंग में आई तेजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 11:43 AM IST

5 Min Read
कोरबा: जिले के वनांचल विकासखंड करतला में काजू प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक मशीन FPO (किसान उत्पादक संगठन) को मिली है. प्रोसेसिंग यूनिट में मशीन लगने से उत्पादकता में इजाफा हुआ है. संगठन से जुड़े लगभग 40 गांव के किसानों ने अपने खेत में काजू लगा रखे हैं. इन किसानों समूह काजू का कच्चा माल खरीदता है और उसे अच्छे दाम में मार्केट में बेचता है.

जानिए कैसे यहां काम होता है और ये मशीन कैसे आमदनी और उत्पादन दोनों को बढ़ा रही है-

कोरबा में काजू उत्पादन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले मैन्यूअल होता था काम: करतला के किसान पहले भी काजू का उत्पादन कर रहे थे और पहले भी महिला समूह की ओर से इसकी प्रोसेसिंग की जा रही थी. लेकिन पहले यह काम मैन्यूअल होता था. इससे कम उत्पादन और समय भी ज्यादा लगता था. हाल ही में खनिज न्यास मद से किसानों को एक काजू प्रसंस्करण इकाई प्रदान की गई है. जिससे अलग-अलग प्रक्रिया में होने वाला काम जल्दी हो जाता है.

महामाया समूह काजू को तैयार करता है, इसके प्रसंस्करण के लिए हमें हाल ही में जिला प्रशासन की तरफ मशीन मिली है. इसकी छटिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यहां पर की जाती है. समूह की 6 महिलाएं इन मशीनों को संचालित करने और प्रोसेस करने का पूरा काम करती हैं.- रूपेश कुमार तिवारी, एफपीओ प्रबंधक

कोरबा में काजू प्रोसेसिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिन में 3 क्विंटल तक उत्पादन: किसानों से 100 से 120 रुपए में कच्चा माल लिया जाता है. समूह कच्चा माल लेकर इसे प्रोसेस करता है. पूरे साल यह काम लगातार जारी है. आधुनिक मशीन की क्षमता 1 दिन में 6 क्विंटल तक काजू उत्पादन की है. हालांकि महिलाओं के समूह द्वारा फिलहाल 3 क्विंटल काजू का उत्पादन प्रतिदिन किया जा रहा है. आने वाले समय में इसमें और भी इजाफा होने की उम्मीद है.

मैं महिला समूह के अंडर में रहकर ही यहां काम करता हूं. काजू प्रसंस्करण यूनिट के मशीनों को ऑपरेट करने का काम करता हूं. पहले हम मैन्यूअल काम करते थे. लेकिन मशीन के आने के बाद काम में तेजी आई है. एक दिन में हम काजू को बॉइलिंग, छांटना और ग्रेडिंग करने के बाद 3 क्विंटल काजू उत्पादन कर लेते हैं.- संगीत कुमार, मशीन ऑपरेटर

काजू प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक मशीन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मार्केट में 3 तरह के काजू: करतला में लगभग 4000 किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं. पेड़ में जो काजू फलता है, उसकी तोड़ाई कर आगे की प्रक्रिया में काफी मशक्कत करना होता है. इसे उबालने के बाद ऊपर के ठोस छिलके को तोड़ने और प्रोसेस करने के बाद काजू मिलता है. प्रोसेसिंग करने वाले समूह किसानों से 100 से 120 रुपए प्रति किलो की दर से काजू लेते हैं. 3 तरह की ग्रेडिंग में काजू के दाम मिलते हैं.

  1. A ग्रेड के काजू का सर्वाधिक दाम मिलता है. जिसकी कीमत ₹1100 प्रति किलो है.
  2. काजू के टुकड़े या थोड़ी कम क्वालिटी को B ग्रेड में रखा जाता है. इसका दाम 800 रुपए किलो के आसपास है.
  3. सबसे निचले सी ग्रेड के काजू का दाम भी 500 से 600 प्रति किलो मिल जाता है.
आधुनिक मशीन से एक दिन में 3 क्विंटल काजू का उत्पादन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आमदनी में हुआ इजाफा: महिला समूह की सदस्य नील बाई कहती हैं कि काजू को छांटने से लेकर उसकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम हमारे द्वारा ही किया जाता है. हम कुल 6 महिलाएं काजू प्रसंस्करण यूनिट में काम करती हैं. हमें काफी मुनाफा हो जाता है. महीने का खर्चा चल जाता है

हमारे खेत में भी हमने काजू लगा के रखा है. वहां से काजू को तोड़ना और फिर यहां लाकर प्रोसेस करने का काम हमारे द्वारा किया जाता है.- महिला समूह सदस्य

वनांचल विकासखंड करतला में काजू प्रोसेसिंग यूनिट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े स्तर पर काम के लिए दी गई मशीन: कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसके संवर्धन के लिए करतला के एफपीओ की मदद की गई है. एफपीओ के तहत काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए काजू प्रसंस्करण यूनिट डीएमएफ मद से मशीन दी गई है. महिला समूह पहले से ही यह काम कर रहा है अब उनकी क्षमता संवर्धन में आधुनिक यूनिट मदद करेगी.

यह अपेक्षा की गई है कि आगे उनका जो कार्य है उसे वह और बेहतर तरीके से बड़े स्केल पर ले जाएं. जिससे कि उन्हें और अधिक लाभ मिल सके.- अजीत वसंत, कलेक्टर

वनांचल क्षेत्र करतला में FPO से जुड़े किसान काजू का उत्पादन कर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे राज्यों तक जा रहा उत्पादन: प्रोसेसिंग और पैकेजिंक के बाद जिले के साथ ही पड़ोसी जिले और बाहर भी काजू भेजा जाता है. राज्य शासन के राज्य भर में जो अलग-अलग उत्सव में स्टॉल लगते हैं वहां भी इन काजू की बिक्री होती है. ऐसे में ये मशीन किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है.

