आबूरोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ट्रक से चोरी हुए 1.35 करोड़ 24 घंटे में बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
ट्रक चालक बंटी गहलोत को 2 करोड़ रुपए फैक्ट्री में माल खरीदने के लिए और व्यापारियों को भुगतान करने के लिए दिए थे.
Published : October 16, 2026 at 6:45 PM IST
सिरोही : जिले के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में नकदी चोरी करने के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए हैं. गुजरात सीमा के निकट मावल चेकपोस्ट पर ट्रक से 52 लाख 50 हजार रुपए की नकदी जब्त होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की थी.
फैक्ट्री से नकदी लेकर निकला था ट्रक : थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि गत 15 अक्टूबर को एक फैक्ट्री के मैनेजर भारत भाई पुत्र ईश्वर भाई पटेल ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि गत 14 अक्टूबर को फैक्ट्री से ट्रक में पशु आहार के कट्टे भरकर आबूरोड, गांधी नगर निवासी चालक बंटी गहलोत पुत्र कादर भाई गुजरात के डूंगरा में माल खाली करने के लिए रवाना किया गया था. ट्रक चालक बंटी गहलोत को 2 करोड़ रुपए फैक्ट्री में माल खरीदने के लिए और व्यापारियों को भुगतान करने के लिए दिए थे. लेकिन ट्रक मावल चेकपोस्ट के पास पहुंचने के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने ट्रक की जांच की, तो उसमें से 52 लाख 50 हजार रुपए बरामद हुए. शेष 1 करोड़ 47 लाख 50 हजार रुपए गायब मिले. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.
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तकनीकी जांच और निगरानी से खुला राज : मामले की गंभीरता को देखते हुए रीको थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अलग-अलग टास्क सौंपे. पुलिस टीम ने ज्योत फैक्ट्री से ट्रक रवाना होने से लेकर मावल चेकपोस्ट तक के संभावित मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने मामले में शामिल सलमान खान और इलियास खान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए गए. वहीं, वारदात में शामिल बताए जा रहे ट्रक चालक बंटी गहलोत की तलाश जारी है.
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रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि विशेष गठित टीम ने घटनास्थल और संभावित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की तलाश की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए. इस कार्रवाई में रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत के नेतृत्व में पुलिसकर्मी पुरखराज, नरेंद्रसिंह, विमला, महावीरसिंह, ओमप्रकाश, बाबूसिंह और प्रकाश सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे. पुलिस अब फरार ट्रक चालक बंटी गहलोत की तलाश में जुटी है. साथ ही बरामद नकदी और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है.
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