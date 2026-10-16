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आबूरोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ट्रक से चोरी हुए 1.35 करोड़ 24 घंटे में बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

बरामद नकदी के साथ पुलिसकर्मी ( Source - Abu Road RIICO Police )

सिरोही : जिले के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में नकदी चोरी करने के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए हैं. गुजरात सीमा के निकट मावल चेकपोस्ट पर ट्रक से 52 लाख 50 हजार रुपए की नकदी जब्त होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की थी.