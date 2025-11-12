ETV Bharat / state

बालोद में कार से नकदी जब्त, महाराष्ट्र से आ रही थी गाड़ी, हिरासत में दो आरोपी

बालोद : बालोद जिले में पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से कैश बरामद किया है. बालोद थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से एक संदिग्ध वाहन जिले से होकर गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने पकड़ीभाट गांव के पास घेराबंदी की. इस दौरान महाराष्ट्र पासिंग कार को रोक लिया. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को बैग और बक्सों में नकदी मिली. जिसके बाद गाड़ी में मौजूद दो व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई.

नकदी के बारे में नहीं मिली जानकारी: शुरुआती पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने नकदी के सोर्स और उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी. पुलिस दोनों के बयान और वाहन के दस्तावेजों की जांच कर रही है.घटनास्थल पर SDOP देवांश राठौर ने पहुंचकर जांच की.मामले की गहन जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आयकर विभाग तथा अन्य जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जा सकता है.