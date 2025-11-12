ETV Bharat / state

बालोद में कार से नकदी जब्त, महाराष्ट्र से आ रही थी गाड़ी, हिरासत में दो आरोपी

बालोद में कार से नकदी जब्त की है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

Cash worth crores seized
बालोद में कार से करोड़ों की नकदी जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद : बालोद जिले में पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से कैश बरामद किया है. बालोद थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से एक संदिग्ध वाहन जिले से होकर गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने पकड़ीभाट गांव के पास घेराबंदी की. इस दौरान महाराष्ट्र पासिंग कार को रोक लिया. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को बैग और बक्सों में नकदी मिली. जिसके बाद गाड़ी में मौजूद दो व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई.

नकदी के बारे में नहीं मिली जानकारी: शुरुआती पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने नकदी के सोर्स और उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी. पुलिस दोनों के बयान और वाहन के दस्तावेजों की जांच कर रही है.घटनास्थल पर SDOP देवांश राठौर ने पहुंचकर जांच की.मामले की गहन जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आयकर विभाग तथा अन्य जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जा सकता है.

बालोद में कार से करोड़ों की नकदी जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे. इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का बिना वैध दस्तावेज यात्रा करना गंभीर मामला है.जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस रुपए का संबंध चुनावी लेनदेन या किसी आपराधिक गतिविधि से तो नहीं है. फिलहाल जब्त नकदी को पुलिस हिरासत में रखा गया है और आयकर अधिकारियों को सूचना दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक आंकड़ा और रकम की सटीक जानकारी सामने आएगी - देवांश राठौर , SDOP

Cash worth crores seized
बालोद में कार से करोड़ों की नकदी जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की जांच में सच आएगा सामने : इस कार्रवाई के बाद अब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहां जा ले जाई जा रही थी. बिना किसी औपचारिक अनुमति के राज्य की सीमाओं को पार कर रकम लाई जा रही थी. जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस रकम को कहां से लाया जा रहा था और कहां पहुंचाने की कोशिश थी.

दिल्ली ब्लास्ट वाले स्पॉट पर मिली बालोद की गाड़ी, जानिए कैसे पहुंची घटना वाली जगह

दुर्ग पुलिस ने खरीदे 2 ड्रोन, सुरक्षा-ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन में होगा इस्तेमाल

डकैती के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, 13 महीने में सुनाई गई सजा, व्यापारियों में हर्ष

TAGGED:

CRORES SEIZED FROM CAR
CAR COMING FROM MAHARASHTRA
नकदी जब्त
बालोद थाना
CASH WORTH CRORES SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.