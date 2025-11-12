बालोद में कार से नकदी जब्त, महाराष्ट्र से आ रही थी गाड़ी, हिरासत में दो आरोपी
बालोद में कार से नकदी जब्त की है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.
Published : November 12, 2025 at 3:07 PM IST
बालोद : बालोद जिले में पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से कैश बरामद किया है. बालोद थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से एक संदिग्ध वाहन जिले से होकर गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने पकड़ीभाट गांव के पास घेराबंदी की. इस दौरान महाराष्ट्र पासिंग कार को रोक लिया. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को बैग और बक्सों में नकदी मिली. जिसके बाद गाड़ी में मौजूद दो व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई.
नकदी के बारे में नहीं मिली जानकारी: शुरुआती पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने नकदी के सोर्स और उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी. पुलिस दोनों के बयान और वाहन के दस्तावेजों की जांच कर रही है.घटनास्थल पर SDOP देवांश राठौर ने पहुंचकर जांच की.मामले की गहन जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आयकर विभाग तथा अन्य जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जा सकता है.
जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे. इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का बिना वैध दस्तावेज यात्रा करना गंभीर मामला है.जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस रुपए का संबंध चुनावी लेनदेन या किसी आपराधिक गतिविधि से तो नहीं है. फिलहाल जब्त नकदी को पुलिस हिरासत में रखा गया है और आयकर अधिकारियों को सूचना दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक आंकड़ा और रकम की सटीक जानकारी सामने आएगी - देवांश राठौर , SDOP
पुलिस की जांच में सच आएगा सामने : इस कार्रवाई के बाद अब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहां जा ले जाई जा रही थी. बिना किसी औपचारिक अनुमति के राज्य की सीमाओं को पार कर रकम लाई जा रही थी. जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस रकम को कहां से लाया जा रहा था और कहां पहुंचाने की कोशिश थी.
