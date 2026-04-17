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उदयपुर में ड्रग्स तस्कर पर बड़ी कार्रवाई: 51 लाख रुपए कैश और अफीम बरामद, आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर के डिगरकिया गांव में तस्कर के घर से 51 लाख 65 हजार नकदी और 878 ग्राम अफीम बरामद की गई.

Udaipur Drug Trade
तस्कर के घर से बरामद कैश (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 10:42 PM IST

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उदयपुर: शहर में नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. जिले के घासा थाना क्षेत्र के डिगरकिया गांव में की गई इस संयुक्त छापेमारी में एक युवक के घर से भारी मात्रा में नकदी और अवैध अफीम बरामद की गई.

कार्रवाई के दौरान टीम को घर के अंदर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पुलिसकर्मियों को भी चौंका दिया. तलाशी के दौरान एक के बाद एक नोटों की गड्डियां सामने आती गईं. गिनती करने पर कुल 51 लाख 65 हजार रुपए नकद बरामद हुए. पुलिस के अनुसार यह रकम अवैध नशा कारोबार से अर्जित की गई थी. इसके साथ ही करीब 878 ग्राम अफीम भी जब्त की गई.

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फरार होने में नाकाम: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के अनुसार टीम को पहले से ही पुख्ता सूचना मिली थी कि डिगरकिया निवासी राजू पाटीदार अपने घर में नशे का जखीरा छिपाकर रखे हुए है और उसे सप्लाई करने की तैयारी में था. सूचना के आधार पर एएनटीएफ और घासा थाना पुलिस ने संयुक्त रणनीति बनाकर छापेमारी की. जैसे ही टीम आरोपी के घर पहुंची, उसने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के चलते वह बच नहीं सका और तुरंत दबोच लिया गया.

जांच में जुटी पुलिस: आईजी विकास कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी के तार किन-किन तस्करों से जुड़े हैं और यह अफीम कहां से लाई गई थी. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

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ARREST OF RAJU PATIDAR
51 LAKH IN CASH RECOVERED
878 GRAMS OF OPIUM SEIZED
उदयपुर में ड्रग्स तस्कर पर कार्रवाई
UDAIPUR DRUG TRADE

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