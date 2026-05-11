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गाजियाबाद कैश वैन लूट मामला: दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, 6 महीने से रची जा रही थी साजिश

फायरिंग कर फिल्मी अंदाज में लूटी थी वैन: डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि बीती 6 मई को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-9 पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था. पीड़ित द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार बदमाश वैन के पास आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. उस समय वैन का कैशियर व गनमैन अंदर गली में स्थित एटीएम में कैश डालने गए थे. चालक को अकेला पाकर बदमाशों ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वैन लेकर फरार हो गए. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वैन में कुल 27 लाख रुपये का कैश मौजूद था.

इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पुलिस उपायुक्त द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने डकैती के 8 लाख 6 हजार रुपये की नकदी, वारदात में इस्तेमाल की गई सिल्वर रंग की बलेनो कार, अवैध असलहा, कारतूस व लॉकर तोड़ने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुई है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बीती 6 मई को नेशनल हाईवे-9 पर हुई इंडिया वन एटीएम की कैशवैन डकैती कांड का पर्दाफाश कर दिया है.

6 महीने से रची जा रही थी साजिश: पकड़े गए अभियुक्त मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. मुख्य आरोपी कैफ ने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से इस कैशवैन की रेकी कर रहा था. उसने कई बार वैन का पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी. वारदात के दिन ये लोग बिना नंबर प्लेट की बलेनो कार से करीब 2 घंटे पहले ही पेट्रोल पंप के पास आकर छिप गए थे. वैन को लूटने के बाद आरोपी उसे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ले गए, जहां कुल्हाड़ी से वैन का लॉकर तोड़ा गया और सारा कैश व सीसीटीवी का डीवीआर निकाल लिया गया. इसके बाद वैन को वहीं लावारिस छोड़कर सभी आरोपी बलेनो कार से मेरठ की ओर फरार हो गए थे.

बंटवारे के बाद ऐश करने की थी तैयारी: पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि डकैती की इस घटना में कुल 6 बदमाश शामिल थे. लूट के बाद सभी आरोपी डासना मसूरी स्थित एक मकान में इकट्ठा हुए, जहां रकम का बंटवारा किया गया. अभियुक्त कैफ के हिस्से में 4 लाख और रिजवान के हिस्से में 5 लाख रुपये आए थे, जबकि बाकी रकम अन्य साथियों ने आपस में बांट ली थी. पुलिस ने बताया कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड जुबैर है, जो वारदात में प्रयुक्त बलेनो कार का असली मालिक भी है.

इस चुनौतीपूर्ण मामले का सफल अनावरण करने वाली 8 पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन के लिए अपर पुलिस आयुक्त ने 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है. पुलिस अब फरार मास्टरमाइंड जुबैर व उसके अन्य 3 साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूर्व के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है. अभियुक्त कैफ विजयनगर के प्रताप विहार का रहने वाला है, जबकि रिजवान भी विजयनगर इलाके का ही निवासी है.





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