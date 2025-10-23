ETV Bharat / state

चूरू-उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, दंपती सहित कुल 5 लोगों की मौत

चूरू-झुंझुनू हाईवे पर कैश वैन से बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, उदयपुर में तीन लोगों की गई जान.

Road Accident in Churu
चूरू में दुर्घटनाग्रस्त कैश वैन और उदयपुर में जब्त ट्रक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
चूरू/उदयपुर: राजस्थान में गुरुवार को अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई. चूरू में स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. कैश वैन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. हादसा चूरू-झुंझुनू रोड पर गांव खासोली के पास हुआ. हादसे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया. सदर पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए. इसी तरह उदयपुर जिले में सड़क हादसे में दंपती सहित तीन लोगों की मौत हो गई.

सदर थाने के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने बताया कि गांव खासोली निवासी 74 वर्षीय हिंगलाज दान चारण एवं 44 वर्षीय बद्री प्रसाद शर्मा बाइक पर सवार होकर खेत से घर आ रहे थे. इसी दरमियान गांव खासोली के पास पहुंचे तो चूरू से झुंझुनू की तरफ जा रही कैश वैन ने बाइक को टक्कर मार दी.

चूरू में हादसे के बाद जायजा लेती पुलिस (ETV Bharat Churu)

टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सदर पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

ग्रामीणों की जुटी भीड़: हादसे की खबर गांव में आग की तरह फैली और ग्रामीणों की भीड़ अस्पताल में जमा हो गई. हादसे में काल का ग्रास बनने वाले बद्री प्रसाद शर्मा और हिंगलाज दान चारण की मौत की खबर जैसे ही पहुंची, उनके घरों में कोहराम मच गया. सदर पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और वाहन जब्त कर लिए हैं.

उदयपुर में दंपती सहित तीन की मौत: राजस्थान के उदयपुर में गुरुवार को हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक दंपती की मौत हो गई. यह हादसा प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी चौराहे के पास उदयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हुआ. प्रताप नगर थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक ट्रक ने बाइक पर सवार दंपती को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद वे ट्रक के नीचे आ गए और बुरी तरह कुचलने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. दंपती देबारी में माता के दर्शन करने के बाद सुखेर जा रहे थे. पुलिस ने शवों को एमबी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच जारी है.

कार की टक्कर से हुई मौत: उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में बरवाड़ा हाईवे 162ई पर सादड़ा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार अंबालाल गमेती निवासी कटार के झागड़ों की भागल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बाइक को लगभग 20 फीट तक घसीटती रही, जिससे अंबालाल की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सायरा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी के दौरान केलवा पुलिस ने फरार कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

