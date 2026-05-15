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ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की कार का कांच तोड़कर लाखों रुपये की चोरी, आरोपियों पर इनाम की घोषणा

एमसीबी पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार और मध्यप्रदेश के दो शातिर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
एमसीबी पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 11:43 AM IST

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एमसीबी: जनकपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लाखों रुपये की चोरी की वारदात हुई है. ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपये से भरा बैग पार कर दिया गया. एमसीबी पुलिस ने आरोपियों पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

बैंक से रुपये निकालते ही चोरी

कोटाडोल क्षेत्र निवासी ध्रुव कुमार यादव बरौता में ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करता है. वह अपने केंद्र के लेनदेन कार्य के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जनकपुर से ₹4 लाख 25 हजार नकद निकालकर लौट रहा था. रकम को उसने काले रंग के बैग में रखा था, जिसमें पहले से ₹22 हजार नकद मौजूद थे. इस तरह बैग में कुल ₹4 लाख 47 हजार रुपये रखे हुए थे.

मनेंद्रगढ़ में कार का कांच तोड़कर चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार का कांच तोड़कर रुपयों से भरा बैग चोरी

बैंक से निकलने के बाद ध्रुव कुमार यादव कुछ दूरी पर स्टेबलाइजर खरीदने के लिए एक दुकान के सामने रुका. उसने अपनी कार सड़क किनारे लॉक की और दुकान की ओर चला गया इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात चोरों ने कार के सामने बाईं ओर का कांच तोड़ दिया और सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

महज पांच मिनट के भीतर हुई इस वारदात का पता तब चला जब ध्रुव कुमार यादव वापस कार के पास पहुंचा. कार का टूटा हुआ कांच और गायब बैग देखकर उसके होश उड़ गए. घटना की सूचना तत्काल जनकपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
आरोपियों पर इनाम की घोषणा (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनकपुर एएसआई किशन कुमार चौहान ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. आशंका है कि आरोपियों ने बैंक से ही ग्राहक की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी. मौका मिलते ही उन्होंने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है. जांच के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है. इस वारदात में बिहार और मध्यप्रदेश के दो शातिर बदमाशों के शामिल होने की पुष्टि हुई है.

आरोपियों की तलाश युद्धस्तर पर जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा- किशन कुमार चौहान, एएसआई, जनकपुर

इन आरोपियों की हुई पहचान

पिंटू यादव, निवासी न्यूटोला, जुबलीगंज वार्ड क्रमांक 01, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार (बिहार)

सुमित सिसोदिया उर्फ बंदर, पिता रामश्याम, निवासी भेलगांव, थाना अनूपपुर (मध्यप्रदेश)

फरार आरोपियों पर 5 हजार रुपये का इनाम

थाना जनकपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 98/2026 धारा 305 (ब)(ग) बीएनएस के तहत मामले की जांच जारी है. पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर रत्ना सिंह ने फरार आरोपियों पर 5,000 रुपये कैश प्राइज की घोषणा की. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

लगातार दबिश दे रही पुलिस

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. मामले में एएसआई किशन कुमार चौहान ने बताया कि

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