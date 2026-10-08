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हांसी में कार से डेढ़ करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद, पुलिस ने नाकाबंदी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया

cash seized from car in Hansi ( ETV Bharat )

हांसी: जींद रोड पर नाकाबंदी कर हांसी पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल हांसी पुलिस ने नकदी के स्रोत और स्वामित्व की जांच के लिए आयकर अन्वेषण निदेशालय रोहतक को पत्र भेजा है.

हांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जांच अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक 7-8 अक्टूबर की मध्यरात्रि जींद रोड पर विशेष नाकाबंदी की जा रही थी. इस दौरान जींद बाइपास की ओर से सफेद रंग की एक कार आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने कार को रुकवाकर तलाशी ली. इंस्पेक्टर सुनीता के नेतृत्व में हुई तलाशी के दौरान कार में रखे दो बैगों से कुल 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रुपये बरामद हुए. नाकाबंदी की निगरानी डीएसपी दिनेश कुमार कर रहे थे.