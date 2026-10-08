हांसी में कार से डेढ़ करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद, पुलिस ने नाकाबंदी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया
हांसी पुलिस ने नाकाबंदी कर कार से 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की. तीन युवकों को भी गिरफ्तार किया.
Published : October 8, 2026 at 10:20 PM IST
हांसी: जींद रोड पर नाकाबंदी कर हांसी पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल हांसी पुलिस ने नकदी के स्रोत और स्वामित्व की जांच के लिए आयकर अन्वेषण निदेशालय रोहतक को पत्र भेजा है.
हांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जांच अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक 7-8 अक्टूबर की मध्यरात्रि जींद रोड पर विशेष नाकाबंदी की जा रही थी. इस दौरान जींद बाइपास की ओर से सफेद रंग की एक कार आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने कार को रुकवाकर तलाशी ली. इंस्पेक्टर सुनीता के नेतृत्व में हुई तलाशी के दौरान कार में रखे दो बैगों से कुल 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रुपये बरामद हुए. नाकाबंदी की निगरानी डीएसपी दिनेश कुमार कर रहे थे.
डेढ़ करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद: कार में सवार लोगों की पहचान मोहित निवासी सिरसा, साहब सिंह निवासी फतेहाबाद और सुरेंद्र निवासी सिरसा के रूप में हुई. पुलिस चौकी अनाज मंडी के प्रभारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने मामले में आगामी कार्रवाई की. पुलिस की टीम ने तीनों से डेढ़ करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है.
हांसी पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना: पुलिस ने बरामद नकदी और कार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत नियमानुसार थाना शहर हांसी के मालखाने में जमा कराया है. वहीं रकम को जिला ट्रेजरी, हांसी में जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. मामले में पुलिस की आगामी कार्रवाई जारी है.
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