चेकिंग के दौरान कार में मिला पौने दो करोड़ का कैश, गिरफ्तार युवकों से फतेहाबाद पुलिस की पूछताछ जारी

फतेहाबाद: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है. जिसके चलते दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों को गहनता से चेक किया जा रहा है. बुधवार की रात फतेहाबाद पुलिस ने भी चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने कार से पौने दो करोड़ रुपये कैश को जब्त किया. पुलिस ने इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी. फिलहाल फतेहाबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

फतेहाबाद में कार में करोड़ों का कैश बरामद: फतेहाबाद शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया "फतेहाबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार सवार कुछ युवक भारी मात्रा में नकदी लेकर रतिया रोड से गुजरने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम का गठन किया और फतेहाबाद के रतिया रोड नाकाबंदी की. थोड़ी देर बाद उस रोड पर कार आई. जिसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार से लगभग पौने दो करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए."