चेकिंग के दौरान कार में मिला पौने दो करोड़ का कैश, गिरफ्तार युवकों से फतेहाबाद पुलिस की पूछताछ जारी

Cash Found in car in Fatehabad: फतेहाबाद पुलिस ने चेंकिंग के दौरान कार से पौने दो करोड़ का कैश बरामद किया.

Cash Found in car in Fatehabad
Cash Found in car in Fatehabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 7:15 AM IST

2 Min Read
फतेहाबाद: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है. जिसके चलते दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों को गहनता से चेक किया जा रहा है. बुधवार की रात फतेहाबाद पुलिस ने भी चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने कार से पौने दो करोड़ रुपये कैश को जब्त किया. पुलिस ने इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी. फिलहाल फतेहाबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

फतेहाबाद में कार में करोड़ों का कैश बरामद: फतेहाबाद शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया "फतेहाबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार सवार कुछ युवक भारी मात्रा में नकदी लेकर रतिया रोड से गुजरने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम का गठन किया और फतेहाबाद के रतिया रोड नाकाबंदी की. थोड़ी देर बाद उस रोड पर कार आई. जिसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार से लगभग पौने दो करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए."

फतेहाबाद पुलिस ने कार से मिला कैश जब्त किया (Etv Bharat)

आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि "पुलिस ने कार सवार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी राशि युवक कहां से लेकर आए? इस राशि को कहां ले जा रहे थे? इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाना था? फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पकड़े गए युवकों से पूछताछ में जुटी है."

