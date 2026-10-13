2 राइफल, 2 पिस्टल, 100 कारतूस, 27 लाख कैश.. मोतिहारी में जमीन कारोबारी के घर छापेमारी
मोतिहारी में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बड़ा एक्शन लिया है. भूमाफिया राकेश शर्मा के घर पर छापेमारी में 27 लाख कैश और हथियार बरामद. रिपोर्ट-रोहित
Published : October 13, 2026 at 10:58 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर में देर रात भूमाफिया और अपराधी राकेश शर्मा के घर पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी, हथियार, कारतूस, शराब और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
गुप्त सूचना पर संयुक्त टीम ने की छापेमारी
एसपी स्वर्ण प्रभात को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. छापेमारी के लिए तीन डीएसपी के नेतृत्व में पांच थानों की संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई थी. पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया.
हथियार, कारतूस और शराब बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो राइफल, दो पिस्टल और करीब 100 कारतूस बरामद किए. इसके अलावा छह ब्रांडेड शराब की बोतलें भी जब्त की गईं. मौके से करीब 27 लाख रुपये नकद भी पुलिस के हाथ लगे, जिससे कार्रवाई की गंभीरता और बढ़ गई.
15 करोड़ रुपये मूल्य के जमीन दस्तावेज जब्त
पुलिस ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े 65 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं. इन दस्तावेजों से संबंधित जमीनों का अनुमानित मूल्य 15 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है. पुलिस अब इन दस्तावेजों की जांच कर रही है कि वे किन जमीनों से जुड़े हैं और इनका आपराधिक गतिविधियों से कोई संबंध है या नहीं.
बेटा साहिल शर्मा गिरफ्तार
इस कार्रवाई में राकेश शर्मा का बेटे साहिल शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस बरामद हथियारों, कारतूस, नकदी और जमीन के दस्तावेजों की विस्तृत जांच में जुटी है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
मामले में प्राथमिकी दर्ज
एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस बरामद सामान की जांच कर रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस बरामद हथियारों, कारतूस, नकदी और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है."-स्वर्ण प्रभात, एसपी
असामाजिक तत्वों में हड़कंप
एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई को जिले में अपराध और भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस की इस सक्रियता से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में यह कदम सकारात्मक माना जा रहा है.
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