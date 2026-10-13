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2 राइफल, 2 पिस्टल, 100 कारतूस, 27 लाख कैश.. मोतिहारी में जमीन कारोबारी के घर छापेमारी

जमीन कारोबारी राकेश शर्मा ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर में देर रात भूमाफिया और अपराधी राकेश शर्मा के घर पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी, हथियार, कारतूस, शराब और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

गुप्त सूचना पर संयुक्त टीम ने की छापेमारी