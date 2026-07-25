ATS जवान के घर चोरी...परिवार दर्शन करने गया अयोध्या, इधर चोर उड़ा ले गए जेवर और कीमती सामान
रांची में अयोध्या दर्शन करने गए एक एटीएस जवान के घर चोरी हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : July 25, 2026 at 10:42 AM IST
रांची: राजधानी रांची में चोरों का आतंक जारी है. ताजा मामला झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक जवान के घर में चोरी का है. जहां चोरों ने एटीएस जवान कमलेश के बंद घर को निशाना बनाया है. चोरों ने एटीएस जवान के घर को निशाना बनाते हुए लगभग 10 लाख से ज्यादा के जेवर और नकद पैसे उड़ा ले गए.
क्या है पूरा मामला
चोरों ने झारखंड एटीएस में पदस्थापित जवान कमलेश के बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. कमलेश के बड़े भाई सोमनाथ राय ने बताया कि कमलेश अपने परिवार के साथ शुक्रवार की शाम अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए हैं. इसी दौरान रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास को चोरों ने निशाना बनाया.
अलमारी का ताला तोड़ उड़ा ले गए कीमती सामान
घर बंद होने का फायदा उठाकर चोर दरवाजे में लगे ताला तोड़कर अंदर घुसे. इसके बाद चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखे नगदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. मौके पर मौजूद कमलेश के बड़े भाई ने कहा कि चोरी किए गए सामान की वास्तविक कीमत का आकलन परिवार के लौटने के बाद ही हो सकेगा.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलने के बाद सुखदेवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. जिससे चोरों की पहचान की जा सके. सुखदेवनगर थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा ने बताया कि चोरी के मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: पुलिस के शिकंजे में रथ मेला में मोबाइल छिनतई और चोरी करने वाला गिरोह, तीन सदस्य गिरफ्तार
रांची की नगड़ी पुलिस ने चांदी के जेवर चोरी का किया खुलासा, जमशेदपुर से आरोपी गिरफ्तार
रांची के हाई प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा, अंतरराज्यीय चोर इरफान बेनकाब, दो सरगनाओं की पत्नियां गिरफ्तार