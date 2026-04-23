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डीडवाना में सप्ताह की दूसरी बड़ी चोरी: सूने मकान से 40 लाख से अधिक का माल ले उड़े चोर

डीडवाना में एक परिवार अहमदाबाद शादी में गया था. पीछे से चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी व गहने चोरी कर ले गए.

Theft in Didwana city
चोर गहनों के डिब्बों पर कर ले गए हाथ साफ (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 2:09 PM IST

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कुचामनसिटी: डीडवाना शहर में बुधवार देर रात चोरों ने एक सप्ताह के भीतर ही चोरी की दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. यहां चोर एक घर से 25 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चुराकर ले गए, वहीं 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया.

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि डीडवाना शहर के श्याम जी का चौक स्थित मनोज कागलीवाल के मकान को चोरों ने निशाना बनाया. मनोज कागलीवाल का परिवार अहमदाबाद में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था. इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने घर को निशाना बना लिया.

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गुरुवार को जब परिवार वापस लौटा तो घर के ताले टूटे हुए मिले और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था. चोर घर से लगभग 25 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण और कीमती सामान के साथ-साथ 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी चुरा ले गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पड़ोसियों से पूछताछ कर सुराग जुटाने में लगी है.

मकान मालिक कागलीवाल ने बताया कि वे लोग अहमदाबाद शादी समारोह में गए थे. गुरुवार सुबह वापस पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था. चोर लाखों का सामान, सोने-चांदी के गहने और नकदी चुराकर ले गए थे.

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CASH AND JEWELRY WORTH LAKHS STOLEN
THEFT IN CLOSED HOUSE
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