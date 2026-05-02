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सिर्फ ढाई घंटे के लिए सगाई में गया था परिवार, पीछे से चोरों ने बीजेपी नेता के घर को कर दिया साफ

कोटा में भाजपा नेता के घर सगाई पर जाने के दौरान सोना व लाखों की नकद चोरी हो गई.

Theft In BJp Leaders House
टूटी पड़ी आलमारी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 11:48 AM IST

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Updated : May 2, 2026 at 12:09 PM IST

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कोटा: जिले के सुल्तानपुर थाना इलाके में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम शुक्रवार दोपहर को दिनदहाड़े हुआ. परिवार महज ढाई घंटे के लिए अपने घर से एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गया था. पीछे से चोरों ने घर पर धावा बोल दिया और लाखों के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए. इस मामले में पीड़ित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सुल्तानपुर मंडल अध्यक्ष अजय दाधीच उर्फ कृपा शंकर ने सुल्तानपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

सुल्तानपुर थानाधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि नंद बिहारी दाधीच अपने पूरे परिवार के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर के सामने संजय नगर में रहते हैं. वे अपने बेटे आशीष की सगाई करने के लिए सुल्तानपुर से 18 किलोमीटर दूर गांव जहांगीरपुरा गए थे. वापस लौटे तो घर पर चोरी हो चुकी थी. इस मामले में अजय दाधीच ने शिकायत दी है, जिसमें बताया है कि जब वे वापस घर आए, तब घर का ताला टूटा हुआ था. अंदर जाकर देखा तो घर से 15 तोला सोना और करीब 3 लाख रुपए की नकदी गायब थी. दाधीच ने शुक्रवार रात को ही थाने पर शिकायत दी थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की. शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ तकनीकी जांच भी कर रही है.

चोरों ने तोड़े आलमारियों के ताले और बिखरा सामान (ETV Bharat Kota)

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भाजपा नेता अजय दाधीच उर्फ कृपा शंकर ने बताया कि वे छोटे भाई आशीष के तिलक दस्तूर के लिए 3:30 बजे परिवार सहित जहांगीरपुर गए थे. घर पर ताला लगाकर गए थे. करीब ढाई घंटे बाद शाम 6:00 बजे लौटे तब तक वारदात हो चुकी थी. चोरों ने घर पर पूरी तसल्ली से सामान चुराया. पूरा घर बिखेर दिया और तरस-नहस कर दिया. मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, कई अलमारियां और लॉकर तोड़ दिए गए. चोर उनकी मां की अलमारी से ताला तोड़कर 15 तोला सोना और 1 लाख रुपए चोर ले गए, जबकि उनकी भाभी के कमरे में तीन अलमारियां थीं, जिनमें से दो को तोड़कर 2 लाख रुपए चुरा लिए गए, जबकि तीसरी अलमारी में उनके जेवरात रखे थे, जो बच गए.

Last Updated : May 2, 2026 at 12:09 PM IST

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जेवरात और नकदी पार
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