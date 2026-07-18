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घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर-नकदी किया साफ, पुलिस थाने से महज 500 मीटर दूर हुई वारदात

चोरी के बाद बिखरा सामान ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. चोरों ने पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर श्रमिक के एक सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 50 हजार रुपए नकद, 2 तोला सोना, 1 किलो चांदी तथा गुल्लक में रखे 20 से 30 हजार रुपए ले गए. पुलिस सूचना देने के चार घंटे बाद मौके पर पहुंची. चोरों ने इस घर में दूसरी बार हाथ साफ किया है. पहले की वारदात का भी पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई. नावां थाने के प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पीड़ित जसवंत नमक श्रमिक कॉलोनी में निवास करता है और मजदूरी कर परिवार का पालन करता है. कुछ दिनों बाद घर में मायरे का कार्यक्रम था, जिसके लिए नकदी व जेवरात एकत्रित किए थे. चोर वे सब ले गए. घटना के समय परिवार फलौदी गया हुआ था. शनिवार को जब परिजन घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. जांच करने पर नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और गुल्लक में रखी रकम गायब मिली. यह बोले पीड़ित. (ETV Bharat Kuchamancity)