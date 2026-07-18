घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर-नकदी किया साफ, पुलिस थाने से महज 500 मीटर दूर हुई वारदात
श्रमिक परिवार में कुछ दिनों बाद ही मायरे का कार्यक्रम था, जिसके लिए नकदी व जेवरात एकत्रित किए थे. चोर वे सब ले गए.
Published : July 18, 2026 at 3:14 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. चोरों ने पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर श्रमिक के एक सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 50 हजार रुपए नकद, 2 तोला सोना, 1 किलो चांदी तथा गुल्लक में रखे 20 से 30 हजार रुपए ले गए. पुलिस सूचना देने के चार घंटे बाद मौके पर पहुंची. चोरों ने इस घर में दूसरी बार हाथ साफ किया है. पहले की वारदात का भी पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई.
नावां थाने के प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पीड़ित जसवंत नमक श्रमिक कॉलोनी में निवास करता है और मजदूरी कर परिवार का पालन करता है. कुछ दिनों बाद घर में मायरे का कार्यक्रम था, जिसके लिए नकदी व जेवरात एकत्रित किए थे. चोर वे सब ले गए. घटना के समय परिवार फलौदी गया हुआ था. शनिवार को जब परिजन घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. जांच करने पर नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और गुल्लक में रखी रकम गायब मिली.
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पुलिस की लेटलतीफी से नाराजगी: पीड़ित जसवंत का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि 'एक घंटे बाद आएंगे, अभी घर जाओ.' घटना के करीब चार घंटे बाद तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. इससे परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है. इसी घर में यह दूसरी बार चोरी की वारदात हुई है. पिछली घटना में भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इससे पहले बीते 1 वर्ष में पुलिस थाने के 1 किलोमीटर के दायरे में चोरों ने 3 बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिनका खुलासा आज दिन तक नहीं हुआ.
कच्छा-बनियान गैंग की दस्तक से दहशत: कुछ दिन पहले ही नावा में कच्छा-बनियान गैंग की दस्तक से आमजन में भय का माहौल है. उस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से शीघ्र मौके पर पहुंचकर जांच करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है. थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है. आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और शहर में रात्रि गश्त भी बढ़ाई जाएगी.