ETV Bharat / state

राजसमंद : पहले पूरे गांव को घरों में किया कैद, 11 जगह तोड़े ताले...चुराई नकदी और जेवर

राजसमंद: जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के सायों का खेड़ा के मड़का गांव में गुरुवार देर रात चोरी की कई वारदातें हुई. कार से आए बदमाशों ने ग्रामीणों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर उन्हें कैद कर दिया. इसके बाद बेखौफ होकर गांव में एक के बाद एक दुकान समेत 11 जगह ताले तोड़े तथा नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना से गांव में दहशत का माहौल है.

खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि सायो का खेड़ा के पास मड़का गांव में चोरी की सूचना मिली. पुलिस ने मौका देखा. क्षेत्र के कुछ जगह गत दिनों हुई चोरी के आरोपियों के कुछ फुटेज मिले हैं. मड़का गांव की वारदात से निकले तथ्यों को जोड़कर अनुसंधान कर रहे हैं. जल्द ही वारदात का पर्दाफाश करेंगे. थाना प्रभारी ने ग्रामवासियों को अलर्ट व सतर्क रहने की नसीहत दी. एसएचओ ने कहा कि गांव में कहीं भी संदिग्ध गतिविधि के बदमाश होने पर तत्काल पुलिस थाने या जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर पर सूचना दें.

राजसमंद के गांव में 11 जगह चोरियां व मौके पर पुलिस टीम (ETV Bharat rajsamand)

पढ़ें: पुलिस ने पकड़ा वाहन चोर, जो नाबालिगों से करवाता था चोरियां, स्पेयर पार्ट्स खोलकर बेच देता

इधर, करणी सेना के मीडिया प्रभारी शंकर सिंह ने बताया कि वारदात रात 12 से 1 बजे के बीच हुई. इसी दौरान गांव का युवक कुशाल सिंह नाथद्वारा से फिल्म देखकर बाइक से घर लौट रहा था. गांव पहुंचा तो उसने दौलत सिंह की दुकान के ताले तोड़ते हुए बदमाशों को देखा. युवक के वहां पहुंचने से बदमाश सतर्क हो गए और उसे अकेला देखकर लाठी फेंककर हमले का प्रयास किया. कुशाल सिंह ने तुरंत बाइक की रफ्तार बढ़ाई और किसी तरह घर पहुंचा. उसने ग्रामीणों को फोन कर घटना की जानकारी दी. एक रात में गांव के लोगों को घरों में कैद कर सिलसिलेवार चोरी की वारदातों से लोगों में भय है. लोगों का कहना था कि जिस तरह बदमाशों ने पहले लोगों को बाहर निकलने से रोकने की साजिश रची. उससे साफ है कि वारदात पूरी तैयारी के साथ की गई. ग्रामीणों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

मंदिर-दुकान समेत 11 मकानों के ताले टूटे: मड़का गांव में किशोरसिंह पुत्र देवीसिंह के मकान से 5 हजार रुपए चुरा ले गए. एक कमरे में परिजन सो रहे थे, जबकि दूसरे कमरे से बदमाश राशि चुरा ले गए. घर का कुंदा बाहर से बंद कर दिया. छगनसिंह पुत्र उदयसिंह के घर में सारा सामान बिखेर दिया. नाथूसिंह पुत्र दौलतसिंह के घर से मादलिया व नकदी चुरा ले गए. बाबूलाल बलाई के घर के ताले तोड़े, मगर कुछ नहीं मिला.