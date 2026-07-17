राजसमंद : पहले पूरे गांव को घरों में किया कैद, 11 जगह तोड़े ताले...चुराई नकदी और जेवर
सायों का खेड़ा के मड़का गांव की घटना. गांव में दहशत . देर रात फिल्म देखकर गांव लौटे युवक की सावचेती से ग्रामीण हुए अलर्ट.
Published : July 17, 2026 at 3:20 PM IST
राजसमंद: जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के सायों का खेड़ा के मड़का गांव में गुरुवार देर रात चोरी की कई वारदातें हुई. कार से आए बदमाशों ने ग्रामीणों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर उन्हें कैद कर दिया. इसके बाद बेखौफ होकर गांव में एक के बाद एक दुकान समेत 11 जगह ताले तोड़े तथा नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना से गांव में दहशत का माहौल है.
खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि सायो का खेड़ा के पास मड़का गांव में चोरी की सूचना मिली. पुलिस ने मौका देखा. क्षेत्र के कुछ जगह गत दिनों हुई चोरी के आरोपियों के कुछ फुटेज मिले हैं. मड़का गांव की वारदात से निकले तथ्यों को जोड़कर अनुसंधान कर रहे हैं. जल्द ही वारदात का पर्दाफाश करेंगे. थाना प्रभारी ने ग्रामवासियों को अलर्ट व सतर्क रहने की नसीहत दी. एसएचओ ने कहा कि गांव में कहीं भी संदिग्ध गतिविधि के बदमाश होने पर तत्काल पुलिस थाने या जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर पर सूचना दें.
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इधर, करणी सेना के मीडिया प्रभारी शंकर सिंह ने बताया कि वारदात रात 12 से 1 बजे के बीच हुई. इसी दौरान गांव का युवक कुशाल सिंह नाथद्वारा से फिल्म देखकर बाइक से घर लौट रहा था. गांव पहुंचा तो उसने दौलत सिंह की दुकान के ताले तोड़ते हुए बदमाशों को देखा. युवक के वहां पहुंचने से बदमाश सतर्क हो गए और उसे अकेला देखकर लाठी फेंककर हमले का प्रयास किया. कुशाल सिंह ने तुरंत बाइक की रफ्तार बढ़ाई और किसी तरह घर पहुंचा. उसने ग्रामीणों को फोन कर घटना की जानकारी दी. एक रात में गांव के लोगों को घरों में कैद कर सिलसिलेवार चोरी की वारदातों से लोगों में भय है. लोगों का कहना था कि जिस तरह बदमाशों ने पहले लोगों को बाहर निकलने से रोकने की साजिश रची. उससे साफ है कि वारदात पूरी तैयारी के साथ की गई. ग्रामीणों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.
मंदिर-दुकान समेत 11 मकानों के ताले टूटे: मड़का गांव में किशोरसिंह पुत्र देवीसिंह के मकान से 5 हजार रुपए चुरा ले गए. एक कमरे में परिजन सो रहे थे, जबकि दूसरे कमरे से बदमाश राशि चुरा ले गए. घर का कुंदा बाहर से बंद कर दिया. छगनसिंह पुत्र उदयसिंह के घर में सारा सामान बिखेर दिया. नाथूसिंह पुत्र दौलतसिंह के घर से मादलिया व नकदी चुरा ले गए. बाबूलाल बलाई के घर के ताले तोड़े, मगर कुछ नहीं मिला.
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मजदूरी के पैसे भी ले गए: पुलिस के अनुसार, दौलतसिंह की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया, तभी कुशाल सिंह बाइक लेकर पहुंच गया. शिवसिंह पुत्र गुमानसिंह के मकान के ताले तोड़े डाले, जो परिवार सहित नाथद्वारा में रहते हैं. इनके घर से पांच हजार से ज्यादा नकदी चुराई है. जगदीश वर्मा के मकान के ताले तोड़े, जो एक दिन पहले ही अहमदाबाद गए थे, जबकि पत्नी पीहर में है और घर सूना था. यहां क्या चोरी हुआ है, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है. किशोरसिंह पुत्र माधुसिंह राजसमंद रहते हैं, जिनके सूने मकान के ताले तोड़ डाले. कालू सालवी पड़ोस के घर में भजन संध्या सूनने गए, तभी बदमाशों ने घर पर ताले तोड़ डाले और एक दिन पहले ही वीबी राम जी मजदूरी के 2300 रुपए बैंक से निकाल कर लाए थे, जिसे चुरा ले गए. राडाजी बावजी मंदिर के ताले तोड़कर करीब 1500 रुपए का चढ़ावा ले गए, जबकि राजू कंवर पुत्री गोपालसिंह के सूने मकान के ताले तोड़ दिए.
बाहर से बंद मिले घर: ग्रामीण कुशाल सिंह के फोन करने पर कई ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों के दरवाजे बाहर से बंद हैं. वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. इसके बाद गांव के अन्य युवकों ने एक-एक घर पहुंचकर बाहर लगे कुंदे खोले, तब जाकर ग्रामीण घरों से बाहर निकल सके. हालांकि तब तक बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे. इस तरह बदमाशों ने गांव में चोरी की वारदात का अनोखा तरीका अपनाया, जिससे लोगों में डर है.
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पुलिस ने देखा मौका: चोरी की वारदातों के बाद खमनोर पुलिस मौके पर पहुंची. एएसआई सुरेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिवारों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी कुशालसिंह ने भी आरोपियों के बारे में हुलिए की जानकारी ली. साथ ही क्षेत्र के गांवों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
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