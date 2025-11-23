ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी के घर से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, 20 दिन बाद होनी थी शादी

किशनगढ़ (अजमेर): मार्बल सीटी किशनगढ़ में खोड़ा गणेश रोड क्षेत्र स्थित जमुना विहार कॉलोनी में चोरी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) में कार्यरत पुलिसकर्मी हर्ष सेन के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया. ​चोरों ने सेन के घर से करीब 5 लाख रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवर और एक बाइक चुरा ली. घटना के समय सेन का परिवार शादी में जयपुर गया था. घर सूना पाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया. पुलिसकर्मी हर्ष की 11 दिसंबर को शादी है.

अन्य मकानों में भी चोरी की कोशिश : मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है. सिंह के अनुसार, जमुना विहार कॉलोनी क्षेत्र में चोरों ने केवल हर्ष सेन के घर को ही नहीं, बल्कि दो अन्य मकानों के भी ताले तोड़ने की कोशिश की. हालांकि वहां चोरी करने में सफल नहीं हो पाए.