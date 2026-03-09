राजधानी तेजस एक्सप्रेस में मैथ्स फैकल्टी से 14 लाख से ज्यादा की चोरी, फिर रेलवे पुलिस ने ऐसे पकड़ा
पीड़ित मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग करने वाले दिल्ली के संस्थान में मैथमेटिक्स के टीचर हैं.
Published : March 9, 2026 at 10:07 AM IST
कोटा : प्रीमियम हाई सिक्योरिटी वाली राजधानी तेजस अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में 14 लाख से ज्यादा की रुपए की चोरी का मामला सामने आया था. यह चोरी कोचिंग संस्थान में मैथ्स के फैकल्टी के साथ हुई थी. जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने चोरी का खुलासा किया है. इस मामले में एक आरोपी को रविवार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके पास से चोरी किया गया 14.44 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है. आरोपी कोटा शहर के रायपुरा इलाके में रहने वाला कुलदीप सिंह है. यह कार्रवाई जीआरपी और आरपीरफ दोनों ने मिलकर की है.
लाखों के जेवर और 44 हजार नकदी : जीआरपी पुलिस के उप अधीक्षक कोटा शकील अहमद खान ने बताया कि बांसवाड़ा निवासी तरुण शर्मा वर्तमान में गाजियाबाद में रहते हैं. वे मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग करने वाले दिल्ली के संस्थान में मैथमेटिक्स के टीचर हैं. तरुण अपनी पत्नी टीना शर्मा के साथ रतलाम से हजरत निजामुद्दीन का सफर ट्रेन नंबर 12953 मुंबई निजामुद्दीन अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस में 6 मार्च को कर रहे थे. तरुण की बर्थ बी-5 कोच में थी, जबकि उनकी पत्नी की बर्थ बी-4 कोच में थी. सफर के दौरान सुबह करीब 4:10 पर जब उनकी नींद खुली. इसके बाद वो अपनी तीन माह की बेटी और पत्नी को संभालने गए थे. पत्नी के पास गए तो उसने सूचना दी कि लाखों रुपए के जेवरात और करीब 44 हजार नकदी भरा बैग अज्ञात लड़का चुरा कर ले गया है.
पढे़ं. कोटा के तलवंडी में 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी, आरोपी गिरफ्तार, बरामद किए 45 लाख रुपए
संदिग्ध से पूछताछ में हुआ खुलासा : इस संबंध में कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' के तहत रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने कोटा स्टेशन पर थी. प्लेटफॉर्म संख्या 1ए पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति पिट्ठू बैग के साथ दिखाई दिया. संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसके बैग से एक संदिग्ध महिला पर्स बरामद हुआ. आरपीएफ चौकी ने सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसके बाद यह सूचना जीआरपी कोटा को दी, जहां पर सामने आया कि एक महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की सूचना सामने आई है.
शातिर चोर आरोपी रायपुरा पेट्रोल पंप के सामने अमृत कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय कुलदीप सिंह है, जिसके पास से सोने-चांदी के आभूषण व नकदी मिलाकर 14 लाख 43 हजार 550 मूल्य का सामान बरामद किया गया. चोरी किए गए पर्स से पीड़ित तरुण और उनकी पत्नी टीना शर्मा का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है. जीआरपी के सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र ताखर ने बताया कि आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. न्यायालय में भी पेश किया गया और 10 मार्च तक रिमांड पर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. इससे अन्य वारदातों के संबंध में भी खुलासा हो सकता है.