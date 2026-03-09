ETV Bharat / state

राजधानी तेजस एक्सप्रेस में मैथ्स फैकल्टी से 14 लाख से ज्यादा की चोरी, फिर रेलवे पुलिस ने ऐसे पकड़ा

पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Kota )

कोटा : प्रीमियम हाई सिक्योरिटी वाली राजधानी तेजस अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में 14 लाख से ज्यादा की रुपए की चोरी का मामला सामने आया था. यह चोरी कोचिंग संस्थान में मैथ्स के फैकल्टी के साथ हुई थी. जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने चोरी का खुलासा किया है. इस मामले में एक आरोपी को रविवार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके पास से चोरी किया गया 14.44 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है. आरोपी कोटा शहर के रायपुरा इलाके में रहने वाला कुलदीप सिंह है. यह कार्रवाई जीआरपी और आरपीरफ दोनों ने मिलकर की है. लाखों के जेवर और 44 हजार नकदी : जीआरपी पुलिस के उप अधीक्षक कोटा शकील अहमद खान ने बताया कि बांसवाड़ा निवासी तरुण शर्मा वर्तमान में गाजियाबाद में रहते हैं. वे मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग करने वाले दिल्ली के संस्थान में मैथमेटिक्स के टीचर हैं. तरुण अपनी पत्नी टीना शर्मा के साथ रतलाम से हजरत निजामुद्दीन का सफर ट्रेन नंबर 12953 मुंबई निजामुद्दीन अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस में 6 मार्च को कर रहे थे. तरुण की बर्थ बी-5 कोच में थी, जबकि उनकी पत्नी की बर्थ बी-4 कोच में थी. सफर के दौरान सुबह करीब 4:10 पर जब उनकी नींद खुली. इसके बाद वो अपनी तीन माह की बेटी और पत्नी को संभालने गए थे. पत्नी के पास गए तो उसने सूचना दी कि लाखों रुपए के जेवरात और करीब 44 हजार नकदी भरा बैग अज्ञात लड़का चुरा कर ले गया है.