खेड़ली में कमरे में लगी आग, जहां चलता था पोस्ट ऑफिस... बाइक-नकदी एवं सरकारी रिकॉर्ड जला
आग से सरकारी रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गया. पीड़ित की जेब में रखे 50 हजार रुपए भी जल गए.
Published : May 20, 2026 at 11:05 AM IST
अलवर: जिले के खेड़ली कस्बे के डोरोली-केसरा रोड स्थित एक मकान के कमरे में मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई. घटना की सूचना देर रात शौच के लिए जा रहे युवक ने पड़ोसियों को दी. इसके बाद दमकल को बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पीड़ित के अनुसार, वह इस कमरे से पोस्ट ऑफिस चलाता था. इस हादसे के बाद कमरे में रखा सामान एवं सरकारी रिकॉर्ड जल गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
पड़ोसी ने दी आग की सूचना: पीड़ित रामकिशोर सैनी ने बताया कि वह मंगलवार रात 11 बजे बाहर से किसी व्यक्ति के पास से पैसे लेकर कमरे पर आया. पैसे शर्ट की जेब में रखे थे. इसके बाद सो गए. करीब देर रात 2:30 बजे पड़ोसी शौच के लिए निकला तो उसे कमरे में आग की लपटें दिखी. उन्होंने स्थानीय लोगों को जगाया. लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को सूचना दी. इस पर दमकल आए.
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जेब में रखे 50 हजार भी जले: पीड़ित रामकिशोर सैनी ने बताया कि दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस घटना में कमरे के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल, साइकिल, लकड़ी का तख्त, साउंड सिस्टम जल गए. इसी कमरे में वह पोस्ट ऑफिस भी संचालित करते हैं. आग से सरकारी रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गया. जेब में रखे 50 हजार रुपए भी जल गए.सूचना पर सरपंच उम्मेदी लाल व पटवारी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया. घटना के कारण पता नहीं चल सके. हालांकि प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.
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