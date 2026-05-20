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खेड़ली में कमरे में लगी आग, जहां चलता था पोस्ट ऑफिस... बाइक-नकदी एवं सरकारी रिकॉर्ड जला

अलवर: जिले के खेड़ली कस्बे के डोरोली-केसरा रोड स्थित एक मकान के कमरे में मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई. घटना की सूचना देर रात शौच के लिए जा रहे युवक ने पड़ोसियों को दी. इसके बाद दमकल को बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पीड़ित के अनुसार, वह इस कमरे से पोस्ट ऑफिस चलाता था. इस हादसे के बाद कमरे में रखा सामान एवं सरकारी रिकॉर्ड जल गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

पड़ोसी ने दी आग की सूचना: पीड़ित रामकिशोर सैनी ने बताया कि वह मंगलवार रात 11 बजे बाहर से किसी व्यक्ति के पास से पैसे लेकर कमरे पर आया. पैसे शर्ट की जेब में रखे थे. इसके बाद सो गए. करीब देर रात 2:30 बजे पड़ोसी शौच के लिए निकला तो उसे कमरे में आग की लपटें दिखी. उन्होंने स्थानीय लोगों को जगाया. लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को सूचना दी. इस पर दमकल आए.

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