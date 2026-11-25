जयपुर ग्रामीण में एनडीपीएस एक्ट के केस 150 फीसदी बढ़े, गैंगस्टर्स को पनाह देने वालों पर पुलिस की नजर
नशा तस्करी और संगठित अपराध पर लगाम के लिए पुलिस की कवायद.
Published : November 25, 2026 at 4:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में नशे की तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. जिले में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए इस साल अब तक पिछले साल के मुकाबले 150 फीसदी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं. संगठित अपराध और गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए ऐसे आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है. गैंगस्टर्स और आदतन अपराधियों को पनाह देने वालों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है. शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग सेंटर्स के पास नशे की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मी और सादा वर्दी में जिला विशेष टीम नजर रख रही है.
पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा का दावा है कि पुलिस की सख्ती के कारण जयपुर ग्रामीण जिले में रंगदारी के लिए धमकी देने के मामलों में कमी आई है. उन्होंने बताया कि मोखमपुरा थाने में 9 थानों के 42 मुकदमों में जब्त 900 किलो नशीले पदार्थ को अक्टूबर में नष्ट किया गया है. इनमें डोडा-पोस्त, गांजा, स्मैक और नशीली गोलियां शामिल हैं. एसपी मीणा ने बताया कि जयपुर ग्रामीण जिले में पिछले साल की तुलना में एनडीपीएस एक्ट के 150 फीसदी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं. हाल ही में 41 किलो डोडा चूरा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. 250 ग्राम अफीम के दूध के साथ एक तस्कर को पकड़ा है. जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इनके पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के प्रयास जारी हैं.
पढ़ें: ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार में छुपाकर ले जा रहा था 50 लाख की अफीम, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर तस्कर को पकड़ा
नशे के तस्करों की संपत्ति पर नजर: मीणा बोले- खासतौर पर शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नशे की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए संबंधित थानों की टीम और जिले की स्पेशल टीम (डीएसटी) लगातार निगरानी कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसे मामलों में समय-समय पर कार्रवाई जारी है. इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े तस्करों की तस्करी की आय से अर्जित संपत्ति के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है. इसके अलावा, नशे के दुष्प्रभावों को लेकर युवाओं के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं.
मनोहरपुर थाने में 30 बदमाश गिरफ्तार: उनका कहना है कि जिले में गैंगस्टर्स और संगठित अपराध से जुड़े बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. चुनाव से पहले भाईराज ग्रुप के बारे में सूचना मिलने पर मनोहरपुर थाने में 30 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसी तरह आदतन अपराधियों और हिस्ट्रीशीटर्स पर भी लगातार निगरानी जारी है. डीएसटी भी लगातार प्रयास कर रही है. वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है.
पढ़ें: 'पुष्पा' स्टाइल में तस्करी: सिरोही में नाकाबंदी तोड़कर भागा टैंकर, पीछा कर पकड़ा तो निकले 4.42 करोड़ के डोडा-पोस्त
रंगदारी के लिए धमकी के मामले घटे: उनका कहना है कि जयपुर जिले में कारोबारियों और व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी देने का इन दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया है. इस पर पुलिस की निगरानी जारी है. आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पनाह देने वालों पर भी नजर रख रही है. जिले में कहीं भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के छुपे होने की जानकारी मिलने पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है.
पढ़ें:राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: 20 दिन में 1624 हार्डकोर बदमाश पकड़े, NDPS के 848 मामलों में 1158 तस्कर गिरफ्तार
पढ़ें: एएनटीएफ की हैट्रिक: नागौर में 1.62 करोड़ की एमडी पकड़ी, जयपुर–जोधपुर से 2 इनामी तस्कर दबोचे
पढ़ें: भीलवाड़ा में ANTF और तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर तस्कर