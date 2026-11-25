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जयपुर ग्रामीण में एनडीपीएस एक्ट के केस 150 फीसदी बढ़े, गैंगस्टर्स को पनाह देने वालों पर पुलिस की नजर

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में नशे की तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. जिले में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए इस साल अब तक पिछले साल के मुकाबले 150 फीसदी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं. संगठित अपराध और गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए ऐसे आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है. गैंगस्टर्स और आदतन अपराधियों को पनाह देने वालों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है. शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग सेंटर्स के पास नशे की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मी और सादा वर्दी में जिला विशेष टीम नजर रख रही है.