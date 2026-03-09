ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने पूछा- टेंडर प्रक्रिया में कौन अधिकारी रहे थे शामिल ?

करोड़ों रुपये के घोटाले, दस्तावेजों के साथ शिकायत, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही. हाईकोर्ट ने क्यों कहा ? जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 10:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में तीन दिन में बताने को कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में कौन-कौन से अधिकारी रहे थे. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने समस्त दस्तावेजों के साथ एसीबी में करीब 27 शिकायत दे रखी है. वहीं, एसीबी अधिकारियों ने पूर्व में अदालत को आश्वस्त किया था कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद भी अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है और एक बार फिर समय मांगा जा रहा है.

पढ़ें : दो प्रकरणों में हाईकोर्ट की तल्खी: एक-दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी ना डालें...ऑफिशियल और ह्यूमन ड्यूटी के बीच संतुलन रखें अधिकारी

इस पर अदालत ने एएजी भुवनेश शर्मा को कहा कि यदि एकलपीठ के आदेश से विभाग संतुष्ठ नहीं है तो उसकी अपील की जा सकती है, लेकिन हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे. अदालत ने कहा कि जब दस्तावेजों के साथ शिकायत दी गई है तो दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. यहां तक कि दोषी अफसरों के नामों की जानकारी तक नहीं दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने कोर्ट में उपस्थित डीआईजी आनंद शर्मा को कहा कि वे टेंडर प्रक्रिया में शामिल रहे अफसरों के नाम बताए और प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण बनाकर भी अदालत में पेश करें.

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के आदेश पर विभाग की 27 शिकायत रिकॉर्ड सहित एसीबी में दी है, लेकिन अभी तक किसी में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. यहां तक कि अधिकांश मामलों में परिवादी के बयान तक नहीं लिए गए. जबकि दस्तावेजों से साफ है कि टेंडरों में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है.

TAGGED:

CASES RELATED TO SCAM
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
कौन अधिकारी रहे थे शामिल
टेंडर प्रक्रिया
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.