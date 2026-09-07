ETV Bharat / state

फरार शूटरों के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पुलिस की रडार पर; शामली में दो केस दर्ज

फरार शूटरों के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पुलिस की रडार पर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: अंकित बलियान हत्याकांड में फरार चल रहे शूटरों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. अलग-अलग फेक अकाउंट्स से फरार शूटर्स का महिमामंडन अब पुलिस के रडार पर है. साइबर पुलिस ने दो मामले दर्ज कर लिए हैं. अब तक की जांच में 15-16 फर्जी अकाउंट्स सामने आए हैं, जिन्हें सर्विलांस किया जा रहा है कि इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला ने बताया कि हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की चार शूटरो द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि दो अभी फरार हैं. इन पर एक-एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है. इस संदर्भ में विभिन्न इंस्टा हैंडल या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ चीज प्रसारित की जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला. (Video Credit: ETV Bharat)

इसमें हम लोगों ने 15-16 हैंडल चिन्हित किए हैं और दो अभियोग साइबर थाने में पंजीकृत किए गए हैं. हम लोगों से सबसे अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें. यह लोग फेक नेरेटिव सेट करके माहौल खराब करना चाहते हैं. हम सभी हैंडल्स की पहचान कर रहे हैं.

उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फेक अकाउंट्स के माध्यम से अलग-अलग तरीके से परिवार वालों को भड़काने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन के मनोबल को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के अफवाह फैला रहे हैं.