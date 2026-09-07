फरार शूटरों के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पुलिस की रडार पर; शामली में दो केस दर्ज
26 अगस्त 2026 को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की चार शूटरो द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 8:53 AM IST
शामली: अंकित बलियान हत्याकांड में फरार चल रहे शूटरों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. अलग-अलग फेक अकाउंट्स से फरार शूटर्स का महिमामंडन अब पुलिस के रडार पर है. साइबर पुलिस ने दो मामले दर्ज कर लिए हैं. अब तक की जांच में 15-16 फर्जी अकाउंट्स सामने आए हैं, जिन्हें सर्विलांस किया जा रहा है कि इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है.
अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला ने बताया कि हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की चार शूटरो द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि दो अभी फरार हैं. इन पर एक-एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है. इस संदर्भ में विभिन्न इंस्टा हैंडल या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ चीज प्रसारित की जा रही है.
इसमें हम लोगों ने 15-16 हैंडल चिन्हित किए हैं और दो अभियोग साइबर थाने में पंजीकृत किए गए हैं. हम लोगों से सबसे अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें. यह लोग फेक नेरेटिव सेट करके माहौल खराब करना चाहते हैं. हम सभी हैंडल्स की पहचान कर रहे हैं.
उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फेक अकाउंट्स के माध्यम से अलग-अलग तरीके से परिवार वालों को भड़काने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन के मनोबल को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के अफवाह फैला रहे हैं.
पुलिस उन सभी अफवाहों को चिन्हित कर रहे हैं. जितने भी हैंडल्स हैं और उनके हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे. जनता से हमारा यही निवेदन है कि वह जो हमारी पुष्ट सूचना है, शामली पुलिस के हैंडल से या अन्य प्रमाणित हैंडल से उन्ही पर विश्वास करें.
इस तरीके से हैंडल से जो सूचना आ रही है, उन पर विश्वास न करें. साथ ही उनको फॉरवर्ड करना या उनको सेव करना या फैलाने का भी प्रयास न करें. जो भी हैंडल्स गलत सूचना फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे.
26 अगस्त को हुई थी अंकित की हत्या: 26 अगस्त 2026 को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की चार हमलावारों द्वारा सरे बाजार गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. घटना को अंजाम देकर चारों शूटर मौके से फरार हो गए थे.
इनमें से हरियाणा के सोनीपत निवासी दो शूटर सुमित और मोहित को शामली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था. वहीं, शामली पुलिस की कई टीमें फरार शूटरों की तलाश में जुटी हुई हैं. शूटरों को पकड़ना शामली पुलिस के सामने चुनौती बना हुआ है.
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