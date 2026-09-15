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गोंडा : भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस का कड़ा एक्शन, अब तक 58 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने कहा कि जो भी सामाजिक सदभाव बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 8:20 PM IST

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गोंडा : सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है.

जानकारी के मुताबिक, विभिन्न थानों में पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इटियाथोक थाने में काजल सिंह, कर्नलगंज में कृष्ण कुमार निषाद, तरबगंज में राम किशुन कोहली, मोतीगंज में स्वामी नाथ वर्मा, परसपुर में अशोक कुमार और जितेंद्र उर्फ नीलू और साइबर थाने में सतेंद्र कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब तक कुल 9 मुकदमों में 58 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

इसी तरह नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुए विनोद साहनी हत्याकांड के विरोध में विकास निषाद के नेतृत्व में करीब 50 लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. इस मार्च में मुख्य रूप से विकास निषाद, राहुल निषाद, रामजन्म निषाद, सुभाष निषाद, रामफल निषाद, जस्करन निषाद, राजकुमार निषाद और विनोद निषाद शामिल रहे. पुलिस ने इस मामले में भी नियमों के उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि विगत कुछ दिनों से जनपद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोगों ने जातिगत वैमनस्यता और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया है. ऐसे लोगों के खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने साफ कहा है कि जो भी सामाजिक सदभाव बिगाड़ने का प्रयास करेगा या जातिगत वैमनस्यता बढ़ाने का प्रयास करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि जनपद गोंडा में धारा 144 लगी हुई है. विधि विरुद्ध अगर जन जमाव होता है और उसकी अगर अग्रिम परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. जैसा कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में बिना परमिशन के एक कार्यक्रम किया गया था, उस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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