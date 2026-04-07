अपराध से जुड़ा सीएम के रिश्तेदारों का नाम , किसी को सजा तो किसी को मिली बेल
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा मिली है.इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों को जेल हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 7, 2026 at 4:06 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अमित जोगी को तीन हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश सुनाया है. आपको बता दें कि ये फैसला 23 साल पुराने बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में सामने आया है. इस फैसले के खिलाफ फिलहाल अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
रामावतार जग्गी के बेटे की याचिका पर हुई सुनवाई
शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की संशोधन याचिका और सजा बढ़ाने वाली याचिका को एक साथ सुनते हुए ट्रायल कोर्ट के 31 मई 2007 के फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने अमित जोगी को हत्या की साजिश की धारा 120-बी, 302/34 और 427/34 आईपीसी में दोषी मानते हुए उम्रकैद सुनाई है
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे भी जा चुके हैं जेल
अमित जोगी से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में रहना पड़ा था. चैतन्य बघेल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.
चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए थे अरेस्ट
18.07.2025 : ED शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 22 जुलाई को ईडी की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल को जेल भेजा था. इसके अलावा भी देश के कई ऐसे मामले में है जिसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को जेल जाना पड़ा है.आईए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ पुराने मामलों पर.
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी कनिमोझी
20.05.2011: : डीएमके की राज्यसभा सांसद कनिमोझी को 2जी मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की अदालत ने मई 2011 में जेल भेजा था. कनिमोझी का नाम 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सामने आया था.
अजय चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला
23.01.2013: 12 साल पहले 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 16 जनवरी 2013 को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दोषी ठहराया था.
अरविंद केजरीवाल के भतीजे विनय बंसल
10.05.2018: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक रिश्तेदार को पीडब्ल्यूडी घोटाले के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था.
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी
15.03.2024: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था. जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत में 100 करोड़ का भुगतान करने की बात कही गई थी. कविता को सीबीआई नेगिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें जमानत मिली थी.
पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी
02.08.2025 : बेंगलुरु में सांसदों-विधायकों के लिए विशेष अदालत ने बलात्कार मामले में पूर्व जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. देवेगौड़ा को बार-बार दुष्कर्म करने और अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने 7 लाख रुपये का जुर्माना भी पीड़िता को देने का आदेश दिया.
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