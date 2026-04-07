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अपराध से जुड़ा सीएम के रिश्तेदारों का नाम , किसी को सजा तो किसी को मिली बेल

अपराध से जुड़ा सीएम के रिश्तेदारों का नाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अमित जोगी को तीन हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश सुनाया है. आपको बता दें कि ये फैसला 23 साल पुराने बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में सामने आया है. इस फैसले के खिलाफ फिलहाल अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

रामावतार जग्गी के बेटे की याचिका पर हुई सुनवाई

शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की संशोधन याचिका और सजा बढ़ाने वाली याचिका को एक साथ सुनते हुए ट्रायल कोर्ट के 31 मई 2007 के फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने अमित जोगी को हत्या की साजिश की धारा 120-बी, 302/34 और 427/34 आईपीसी में दोषी मानते हुए उम्रकैद सुनाई है

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे भी जा चुके हैं जेल

अमित जोगी से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में रहना पड़ा था. चैतन्य बघेल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए थे अरेस्ट

18.07.2025 : ED शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 22 जुलाई को ईडी की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल को जेल भेजा था. इसके अलावा भी देश के कई ऐसे मामले में है जिसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को जेल जाना पड़ा है.आईए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ पुराने मामलों पर.

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी कनिमोझी

20.05.2011: : डीएमके की राज्यसभा सांसद कनिमोझी को 2जी मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की अदालत ने मई 2011 में जेल भेजा था. कनिमोझी का नाम 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सामने आया था.

अजय चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला