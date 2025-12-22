ETV Bharat / state

नाबालिगों से दैहिक शोषण मामले में गिरफ्तारी, अपराध के बाद आरोपी हुए थे फरार

जशपुर में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए थे,जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.एक फरार आरोपी पुणे से गिरफ्तार हुआ है.

Strict police action in two rape cases
दुष्कर्म के दो मामलों में पुलिस की सख्त कार्रवाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 7:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नाबालिगों से दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल कराया है. दोनों ही मामलों में नाबालिगों को बहला फुसलाकर दैहिक शोषण किया गया था. इस दौरान बालिकाएं गर्भवती हुई,जिसके बाद मामला सामने आया. दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले चौकी दोकड़ा एवं थाना आस्ता क्षेत्र के हैं. एक प्रकरण में फरार आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे जिले से गिरफ्तार कर जशपुर लाया गया, जबकि दूसरे मामले में आरोपी को मनोरा क्षेत्र से दबोचा गया.

चौकी दोकड़ा क्षेत्र का मामला

चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत महिला ने 6 दिसंबर 2025 को थाना आमानाका, रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी की तबीयत बिगड़ने पर रायगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां डॉक्टरों ने उसे गर्भवती बताते हुए रायपुर भेज दिया. रायपुर के एक अस्पताल में 24 नवंबर 2025 को नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया. पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि जब वो कक्षा 9वीं में पढ़ती थी, तब उसी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र से उसकी पहचान हुई. छात्र ने उसे शादी का झांसा दिया.इस दौरान अप्रैल 2025 से मई 2025 तक उसका दैहिक शोषण किया गया.

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना आमानाका रायपुर में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर जांच के लिए चौकी दोकड़ा भेजा गया.चौकी दोकड़ा में अपराध कायम करके आरोपी की तलाश शुरु की गई.

पुणे में छिपा था आरोपी

घटना के बाद से फरार आरोपी के संबंध में पुलिस को सूचना मिली कि वो ग्राम बडगांव मावल, पुणे महाराष्ट्र में छिपा है. एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने महाराष्ट्र जाकर आरोपी को हिरासत में लिया और जशपुर लाया. पूछताछ में अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

नाबालिगों से दैहिक शोषण मामले में गिरफ्तारी (Etv Bharat)

आस्ता क्षेत्र में कैसे हुई वारदात

दूसरा मामला थाना आस्ता क्षेत्रांतर्गत का है. आस्ता क्षेत्र की महिला ने 12 दिसंबर 2025 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के पेट में दर्द होने पर अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे गर्भवती बताया. पीड़िता ने बताया कि मार्च 2025 में उसकी पहचान सहेली के माध्यम से टन्नू (बदला हुआ नाम) से हुई थी, जो चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत का निवासी है. आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर उसे अपने घर ले जाकर दैहिक शोषण किया, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई.

घर से घेराबंदी करके हुई गिरफ्तारी

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में शून्य में बीएनएस की धारा 64(2)(m) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 व 6 के तहत अपराध दर्ज कर, विवेचना के लिए मामला थाना आस्ता भेजा गया. थाना आस्ता में अपराध क्रमांक 30/25 दर्ज कर जांच की गई. घटना के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसके घर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

नाबालिगों से दुष्कर्म और गर्भवती हो जाने के दो अलग-अलग मामले सामने आए थे. दोनों मामले चौकी दोकड़ा और आस्ता थाना क्षेत्र के थे.इन दोनों ही मामलों में बीएनएस की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की पतासाजी की गई. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है- भावेश कुमार समरथ, डीएसपी

बालिकाओं से अपराध करने पर नहीं बख्शा जाएगा

इस मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है. दोकड़ा एवं आस्ता क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तो भागा आरोपी, जशपुर पुलिस ने पकड़ा

शादी का झांसा देकर युवती को बनाया शिकार, जशपुर पुलिस ने ओडिशा से किया आरोपी को गिरफ्तार

जशपुर में बच्ची को बेचने का केस, नर्स ने रची थी साजिश, एसएसपी ने किया खुलासा

TAGGED:

PHYSICAL EXPLOITATION OF MINORS
TWO ACCUSED ARRESTED
जशपुर में दुष्कर्म
दैहिक शोषण
CASES OF PHYSICAL EXPLOITATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.