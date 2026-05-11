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प्रसूताओं की मौत का मामला: PHS गायत्री राठौड़ पहुंची कोटा, बोलीं- कोताही बरतने वालों पर होगा सख्त एक्शन

कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं में किडनी फेल्योर के मामले आए, तीन मौतें हुईं.

प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री गायत्री राठौड़ कोटा पहुंची
प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री गायत्री राठौड़ कोटा पहुंची (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 9:39 PM IST

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कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन में सिजेरियन डिलीवरी के बाद अचानक से प्रसूताओं की किडनी फेल्योर के मामले सामने आए हैं. मामले में अब तक तीन मौतें हो चुकी हैं, जबकि 5 प्रसूताएं अस्पताल में भर्ती हैं. इस पूरे मामले में प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री गायत्री राठौड़ सोमवार रात को कोटा पहुंचीं. उन्होंने देर रात को ही अस्पताल में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से बात की. इसके साथ ही पहले से जयपुर से भेजी गई टीम के सदस्यों से भी जानकारी भी ली.

सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और साफ कहा कि प्रारंभिक जांच के आधार पर हमने कुछ चिकित्सकों और स्टाफ पर कार्रवाई की है. इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा. इन मरीजों की मौत और अस्पताल में कोताही बरतने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा. पीएचएस गायत्री राठौड़ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है. मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में महिलाओं की मौत हुई है, इसलिए कोटा आकर स्थिति को समझ रहे हैं.

प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री गायत्री राठौड़ (ETV Bharat Kota)

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अभी जांच जारी है: उन्होंने कहा कि पांच सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी गई है, जिन्होंने सोमवार पूरे दिन एनालिसिस किया है. उनके ऑब्जरवेशन को समझेंगे. यहां के सभी डॉक्टर, सर्जन, गाइनोकोलॉजिस्ट, सुपरिंटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज सभी से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं. मामले के तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कारण रहे हैं. पांच प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी है और तीन महिलाओं की मौत हुई है. अस्पताल में चार महिलाएं ऑब्जर्वेशन में हैं. डायलिसिस भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आगे इस तरह का घटनाक्रम न हो, इस खामी को दूर करेंगे.

जयपुर से आई स्पेशलिस्ट की टीम: प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री ने बताया कि शनिवार को प्राथमिक जांच के बाद हमने एक्शन लिया था, इसमें प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए ड्यूटी डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गईं हैं. सीनियर सर्जन को सस्पेंड किया गया और दो नर्सिंग स्टाफ को भी सस्पेंड किया गया है. अभी देख रहे हैं कि क्या कारण है, यह किसी दवा के चलते रिएक्शन है या फिर लापरवाही से पूरा घटनाक्रम हुआ है. स्पेशलिस्ट की टीम आई है, उसके ऑब्जरवेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे. पूरे मामले में जिसकी भी कोताही सामने आएगी, उसका पता करके हम कार्रवाई करेंगे.

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गायत्री राठौड़ ने कहा कि एहतियात के तौर पर हमने दवाओं को रोका है, क्योंकि इनका रिएक्शन भी हो सकता है. ओटी और वार्ड की कल्चर रिपोर्ट आ गई थी. वह नेगेटिव आई थी, लेकिन हमने केमिकल रिएक्शन की जांच भी कराई है. यह पूरे प्रोटोकॉल के साथ जांच होती है. इसके नमूने भी भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट तीन से पांच दिनों के बीच में आएगी. जयपुर से आई टीम का फीडबैक लेंगे, पुरानी टीम को हटाकर काफी सीनियर्स को भेज दिया गया है. ड्रग कंट्रोल ऑफिस से कमिश्नर को भेज दिया गया है.

गायत्री राठौड़ ने कहा कि जेके लोन और नए अस्पताल को अलग-अलग नहीं देखा जा रहा है. हम पेशेंट को अच्छी सुविधा कैसे दें, यह हमारा टारगेट है. किसी भी अस्पताल की खामी से मरीजों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. सरकारी सिस्टम में मरीजों का रुझान कम होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास है, जिस तरह की सुविधाएं सभी गवर्नमेंट अस्पतालों में हैं. डॉक्टर भी काफी अच्छे हैं, कतराने की कोई बात नहीं है.

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