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दो बड़े हादसे : सरदारशहर में तीन घरों के बुझे चिराग, बूंदी में पिकनिक मनाने आए युवक की मौत

घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ कुलदीप वालिया ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया और घटना के कारणों की जांच की. प्रारंभिक तौर पर यह हादसा नहाने के दौरान डूबने से हुआ बताया जा रहा है. इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चों को डिग्गी से बाहर निकालकर तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. बाद में पुलिस की मौजूदगी में तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए.

सरदारशहर थाने के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश यादव ने बताया कि रामनिवास जाट के खेत में बनी पानी की डिग्गी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ. मृतकों में खेत मालिक की 15 वर्षीय पुत्री यशोदा तथा खेत पड़ोसी सांवरमल जाट के 11 वर्षीय पुत्र प्रांजल और 13 वर्षीय पुत्र आशीष शामिल हैं. बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे नहाने के लिए डिग्गी में उतरे थे. इसी दौरान गहराई अधिक होने के कारण वे डूब गए.

चूरू/बूंदी: राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर तहसील क्षेत्र के रामसीसर भेडवालिया गांव में सोमवार को दर्दनाक हुआ, जहां तीन बच्चों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जबकि बूंदी में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए एक युवक की बरधा बांध में डूबने से मौत हो गई.

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बूंदी में बरधा बांध में डूबा युवक : तालेड़ा उपखंड में स्थित पिकनिक स्थल बरधा बांध पर सोमवार शाम हादसा हो गया, जहां दोस्तो के साथ पिकनिक मनाने आए एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची तालेड़ा थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम के साथ करीब दो घंटे चले रेस्क्यू के बाद पानी से युवक का शव बरामद कर लिया. पुलिस ने शव को तालेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मंगलवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

तालेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल महेश कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि बरधा बांध पर किसी के डूबने की सूचना मिली थी. सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे और बूंदी सिविल डिफेंस रेस्क्यू टीम को सूचित कर बुलाया. उन्होंने बताया कि नीम का खेड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक भगवान रैगर सोमवार दोपहर को अपने 5 दोस्तों के साथ बरधा बांध पर पिकनिक मनाने आया. हेड कांस्टेबल महेश कुमार ने बताया कि पुलिस पूछताछ में उसका साथी कालू लाल भील ने बताया कि वह सभी डीजे का काम करते हैं. मृतक भगवान मूल रूप से हिंडौली का रहने वाला है, लेकिन काम की वजह से अपनी नानी के यहां नीम का खेड़ा में रह रहा था.

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खुशी-खुशी पिकनिक आए थे, देखते-देखते पानी में समा गया भगवान : हेड कांस्टेबल महेश कुमार ने बताया कि मृतक भगवान का साथी कालू लाल ने बताया कि सोमवार को अचानक मौसम खुशनुमा होने के कारण सभी दोस्त पिकनिक मनाने बरधा बांध पहुंचे थे. सभी पानी में नहा रहे थे. इसी बीच भगवान गहरे पानी में चला गया. उसे बचाने के प्रयास भी किए, लेकिन देखते ही देखते वह पानी की गहराई में समा गया.

सिविल डिफेंस ने दो घंटे चले रेस्क्यू के बाद निकाला शव : सिविल डिफेंस टीम में शामिल राजकुमार जोशी ने बताया कि सूचना पाकर तत्काल घटनास्थल पर पहुंच रेस्क्यू शुरू किया. करीब दो घंटे चले रेस्क्यू के बाद पानी की गहराई से शव निकलने में सफलता मिली. पुलिस ने शव को तालेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है.