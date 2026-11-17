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देवघर में E-BOZO ऐप के जरिए साइबर ठगी के मामले बढ़े, लिंक पर क्लिक करते ही हो जाता है बैंक अकाउंट खाली

देवघर का साइबर थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:झारखंड में जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर अपराध का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. साइबर अपराधी लगातार ठगी के नए-नए तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं. पहले APK फाइल के जरिए ठगी के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब साइबर अपराधी E-BOZO ऐप के माध्यम से ठगी कर रहे हैं.

ई-बोजो ऐप के जरिए साइबर अपराधी लोगों को सस्ते पार्सल और कूरियर की सुविधा देने का लालच देते हैं और व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से फर्जी लिंक भेजते हैं. जैसे ही लोग इन लिंक पर क्लिक करते हैं या संदिग्ध ऐप डाउनलोड करते हैं, उनके बैंक खातों से रुपये गायब हो जाते हैं.