देवघर में E-BOZO ऐप के जरिए साइबर ठगी के मामले बढ़े, लिंक पर क्लिक करते ही हो जाता है बैंक अकाउंट खाली
देवघर में साइबर अपराधी साइबर ठगी करने के लिए एक नए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 17, 2026 at 6:31 PM IST
देवघर:झारखंड में जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर अपराध का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. साइबर अपराधी लगातार ठगी के नए-नए तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं. पहले APK फाइल के जरिए ठगी के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब साइबर अपराधी E-BOZO ऐप के माध्यम से ठगी कर रहे हैं.
ई-बोजो ऐप के जरिए साइबर अपराधी लोगों को सस्ते पार्सल और कूरियर की सुविधा देने का लालच देते हैं और व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से फर्जी लिंक भेजते हैं. जैसे ही लोग इन लिंक पर क्लिक करते हैं या संदिग्ध ऐप डाउनलोड करते हैं, उनके बैंक खातों से रुपये गायब हो जाते हैं.
हाल ही में देवघर के मोहनपुर प्रखंड में E-BOZO ऐप से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति के साथ करीब 30 हजार रुपये की साइबर ठगी हुई थी. पीड़ित के मुताबिक, उन्हें इस ऐप का एक लिंक मिला था. जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल ब्लैक हो गया, जब तक मोबाइल दोबारा ठीक हुआ, तब तक साइबर अपराधी उनके खाते से करीब 30 हजार रुपये निकाल चुके थे. इसी तरह की घटना सारठ और सोनारायठाढ़ी प्रखंड में भी सामने आई है.
E-BOZO ऐप के जरिए लगातार ठगी के मामलों को देखते हुए देवघर साइबर पुलिस लोगों को E-BOZO ऐप और संदिग्ध लिंक के प्रति जागरूक कर रही है. पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी अब तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं.
एसडीपीओ ने की सतर्कता बरतने की अपील
इस संबंध में देवघर के एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि जिले में इन दिनों साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी तेज की गई है. एसडीपीओ ने बताया कि E-BOZO ऐप के जरिए भी लोगों को सस्ती पार्सल और कूरियर सेवा का लालच देकर लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसी प्रक्रिया में साइबर अपराधी उनके बैंक खातों से पैसे की निकासी कर लेते हैं.
"अनजान या संदिग्ध लिंक पर न करें क्लिक"
लगातार बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल पर आने वाले किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. बिना जांच-पड़ताल के कोई भी ऐप डाउनलोड न करें और आकर्षक ऑफर या सस्ती सेवाओं के लालच में अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस लगातार जागरुकता अभियान चला रही है और साइबर अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है.
दो साल में 1500 साइबर अपराधी गिरफ्तार
साइबर थाने से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दो वर्षों में जिले से करीब 1500 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें बड़ी संख्या कम उम्र के युवा भी शामिल हैं, जो अधिक पैसे कमाने की लालच में साइबर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में APK फाइल, डेटिंग ऐप, फर्जी लिंक, फर्जी ऐप और पार्सल-कूरियर के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं.
वहीं, स्थानीय शिवम कुमार बताते हैं कि उनके कई करीबियों के साथ साइबर ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं. हाल के दिनों में उन्हें भी व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ संदिग्ध ऐप और लिंक भेजे गए, लेकिन सतर्कता बरतने की वजह से वह ठगी का शिकार होने से बच गए. उनका कहना है कि कई बार साइबर अपराधी जिले के बड़े अधिकारियों या डीसी-एसपी कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों पर दबाव बनाते हैं और उन्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं.
फिलहाल, E-BOZO ऐप के जरिए हो रही साइबर ठगी की घटनाओं ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में जरूरी है कि लोग किसी भी अनजान लिंक या ऐप से दूरी बनाए रखें, ताकि साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से अपनी मेहनत की कमाई बचा सकें.
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