Special : बारिश में सिर्फ गंदा पानी और उमस ही नहीं, मोबाइल स्क्रीन भी आंखों तक संक्रमण पहुंचने की कड़ी बन रही है
आई फ्लू इन्फेक्शन में हाथों के साथ मोबाइल भी जर्म कैरियर. बारिश के मौसम में बरतें खास सावधानी. मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : August 11, 2026 at 4:45 PM IST
जोधपुर: बारिश के मौसम में आंखों में लालिमा, जलन, खुजली और पानी आने की शिकायतें बढ़ जाती हैं. आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस के संक्रमण में हाथों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि संक्रमित आंख को छूने या मलने के बाद रोगजनक हाथों तक पहुंच सकते हैं. यही हाथ दिनभर मोबाइल की स्क्रीन को छूते हैं और फिर बिना हाथ धोए आंखों तक पहुंचते हैं.
ऐसे में मोबाइल स्क्रीन संक्रमण का प्रत्यक्ष कारण भले ही न हो, लेकिन वह रोगजनकों के लिए एक मध्यवर्ती सतह (फोमाइट) की भूमिका निभा सकती है. बारिश के दिनों में हाथों, मोबाइल और आंखों के बीच यह संपर्क संक्रमण फैलने की आशंका को बढ़ा सकता है.
डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. अरविंद चौहान बताते हैं कि इसका कारण केवल बैक्टीरिया नहीं, बल्कि वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी भी हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार बारिश स्वयं संक्रमण पैदा नहीं करती, लेकिन नमी, भीड़भाड़, हाथों की स्वच्छता में कमी और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है. हम पूरे दिन मोबाइल का उपयोग करते हैं तो स्क्रीन पर लगने वाले जर्म हाथ की अंगुलियों लगते हैं. इन्हीं से अगर आंखों को खुजलाने पर इन्फेक्शन की आशंका बनी रहती है. उन्होंने बताया कि एमडीएम अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 40 से 50 रोगी आई फ्लू के आ रहे हैं.
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मोबाइल स्क्रीन भी बन सकती है 'जर्म कैरियर' : पूरे दिन हाथ में रहने वाला मोबाइल कई सतहों के संपर्क में आता है. हाथों पर मौजूद सूक्ष्मजीव स्क्रीन तक पहुंचते हैं और बार-बार छूने से वहां जमा हो सकते हैं. कई तरह के अध्ययनों में मोबाइल फोन और टचस्क्रीन पर बैक्टीरिया पाए जाने की बात सामने आ चुकी है. यह हाथों से ही चिपक कर पहुंचते हैं. ऐसे में अगर मोबाइल चलाने के बाद बिना हाथ धोए आंखों को छूने या मलने से संक्रमण फैलने संभावना रहती है. हालांकि, मोबाइल स्क्रीन पर बैक्टीरिया मिलना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि उससे आई फ्लू जरूर होगा.
आई फ्लू में कौनसे वायरस-बैक्टीरिया जिम्मेदार ? : एडेनोवायरस वायरल कंजंक्टिवाइटिस का प्रमुख कारण है और यह बेहद संक्रामक हो सकता है. वायरल संक्रमण में आंख लाल होना, पानी आना और जलन आम लक्षण हैं. इसका प्रमुख वाहक नमी युक्त कण होते हैं. इसके अलावा इस मौसम में सार्वजनिक स्विमिंग में नहाने से भी यह होता है. इसके लिए मोबाइल को साफ रखना उपयोगी है, लेकिन आंखों के संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी और आसान उपाय हाथों की स्वच्छता और आंखों को अनावश्यक रूप से न छूना है.
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निर्जीव वस्तुएं भी बनती हैं वाहक : फोमाइट ऐसी निर्जीव वस्तु या सतह को कहा जाता है, जिस पर किसी संक्रमित व्यक्ति के वायरस या बैक्टीरिया कुछ समय के लिए मौजूद रह सकते हैं और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के हाथों तक पहुंच सकते हैं. उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन, दरवाजे का हैंडल, कीबोर्ड, तौलिया या चश्मा ऐसी सतहें हो सकती हैं.