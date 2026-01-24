ETV Bharat / state

जमीन दिलाने के नाम बैंक अधिकारी और महिला से लाखों की धोखाधड़ी, पड़ताल में जुटी पुलिस

देहरादून में जमीनी धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं.

Dehradun Land fraud case
Published : January 24, 2026 at 10:23 AM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून के अलग-अलग थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर आरोपियों ने बैंक अधिकारी और महिला के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली. दोनों ही मामलों में आरोपियों ने बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई. बैंक अधिकारी और महिला की शिकायत के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी और कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बैंक अधिकारी सुनील कुमार ने थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई है कि वो माजरा बैंक ब्रांच में कार्यरत हैं और भारतीय वायु सेवा से रिटायर्ड हैं. पीड़ित ने बताया कि विवेक बद्री का उनके बैंक में खाता है और दिसंबर 2023 में बैंक में आया और जोगीवाला विशाल मेगा मार्ट के पीछे जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा. दो-तीन दिन बाद वह सूरत सिंह राणा नाम के व्यक्ति को ब्रांच में लेकर आया और कहा कि जमीन खरीदने के लिए इन्हें टोकन मनी दे दो. विवेक के कहने पर पीड़ित ने सूरत सिंह राणा को 50 हजार रुपए नकद दे दिए.

उसके बाद 3 जनवरी 2024 को विवेक बद्री ने जमीनी की डील फाइनल करने की एवज में और रुपए मांगे, तब पीड़ित ने अपनी बेटी और पत्नी के माध्यम से विवेक बद्री के खाते में साढ़े पांच लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए.यह रकम संजीव नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किए गए. कुछ दिन बाद जब पीड़ित ने विवेक से एग्रीमेंट की बात कही तो उसने यह कहकर टाल दिया कि कुछ ही दिन में रजिस्ट्री होनी है. उसके बाद पीड़ित ने विवेक को फोन किया तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया. थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी विवेक बद्री, सूरत सिंह राणा और संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वहीं दूसरे मामले में पथरी बाग निवासी साक्षी ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें देहरादून में जमीन की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने रौनक अली से संपर्क किया. रौनक अली ने बताया कि विनोद कुमार निवासी बिजनौर की एक जमीन करगी ग्रांट में है और जमीन को बेचने का उसे अधिकार है. उसके बाद रौनक अली ने पीड़िता को जमीन दिखाई, जोकि उन्हें पसंद आ गई. जमीन का सौदा साढ़े आठ लाख रुपए में तय हुआ था, जो पीड़िता ने रौनक अली को भुगतान कर दिया.

रौनक अली ने 19 जून 2010 को उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दी. जब पीड़िता ने जमीन के बारे में पता कराया तो जानकारी मिली की जमीन किसी और की है. उसके बाद पीड़िता ने जब रौनक अली से अपने रुपए वापस मांगे तो रौनक अली ने फोन उठाना बंद कर दिया. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी रौनक अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

देहरादून जमीन धोखाधड़ी
जमीन धोखाधड़ी मामला
DEHRADUN LAND FRAUD
DEHRADUN LATEST NEWS
DEHRADUN LAND FRAUD CASE

