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डीएवी कॉलेज छात्र संघ चुनाव मामला, देहरादून में कांग्रेस-NSUI के 50 से ज्यादा नेताओं पर मुकदमा दर्ज

कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन की फाइट फोटो. ( Etv Bharat )

देहरादून: डीएवी कॉलेज देहरादून छात्र संघ चुनाव से पहले एसएसपी आवास के बाहर प्रदर्शन और घेराव के मामले में कांग्रेस और एनएसयूआई (National Students' Union of India) के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग थानों कोतवाली डालनवाला और नगर कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए हैं. दोनों मुकदमों में 16 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. प्रदर्शनकारियों पर सड़क जाम करने, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, नारेबाजी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप हैं.