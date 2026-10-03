डीएवी कॉलेज छात्र संघ चुनाव मामला, देहरादून में कांग्रेस-NSUI के 50 से ज्यादा नेताओं पर मुकदमा दर्ज
उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. देहरादून के दोनों में कांग्रेस-NSUI नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 3, 2026 at 6:51 PM IST
देहरादून: डीएवी कॉलेज देहरादून छात्र संघ चुनाव से पहले एसएसपी आवास के बाहर प्रदर्शन और घेराव के मामले में कांग्रेस और एनएसयूआई (National Students' Union of India) के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग थानों कोतवाली डालनवाला और नगर कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए हैं. दोनों मुकदमों में 16 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. प्रदर्शनकारियों पर सड़क जाम करने, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, नारेबाजी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप हैं.
कोतवाली नगर में 5 नामजद, 15-20 अज्ञात पर मुकदमा: देहरादून कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे के मुताबिक हाथीबड़कला बैरियर के पास करीब 15 से 20 लोग एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें आयुष गुप्ता उर्फ बंटी, विनीत प्रसाद भट्ट उर्फ बंटू, सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू, मुकेश बसड़ा और अभिनव कफालिया के नाम शामिल हैं.
पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और सार्वजनिक मार्ग बाधित किया. पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटने के लिए समझाया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा. इस दौरान पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की किए जाने का भी आरोप है. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 132, 189(3), 191(2), 221 और 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
डालनवाला में 11 नामजद समेत अन्य पर मुकदमा: डालनवाला थाने में दर्ज दूसरे मुकदमे में कांग्रेस प्रदेश सचिव विनीत प्रसाद भट्ट उर्फ बंटू, नगर निगम पार्षद आयुष गुप्ता उर्फ बंटी, NSUI छात्र नेता सौरभ सेमवाल, पार्षद रॉबिन त्यागी उर्फ अजय त्यागी, जिला उपाध्यक्ष प्रियान्शु गौड़, पूर्व DAV कॉलेज छात्र अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तेजस्वी राणा, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक पासी, NSUI जिला उपाध्यक्ष नितिन नेगी, NSUI कार्यकर्ता दक्ष रावत और कांग्रेस कार्यकर्ता अभिषेक डोबिरियाल को नामजद किया गया है. इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है.
कांग्रेस भवन से रैली निकालकर एसएसपी आवास पहुंचने का आरोप: दो अक्टूबर रात करीब एक बजे कांग्रेस भवन से बिना अनुमति वाहनों की रैली निकाली गई. पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी वाहनों को लापरवाही से चलाते हुए राजपुर रोड स्थित एसएसपी आवास पहुंचे. यहां पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को गेट के पास रोककर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने.
आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर एकत्र होकर यातायात बाधित किया और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की. पुलिस ने धमकी देने, नारेबाजी करने और एसएसपी आवास की ओर बढ़ने का प्रयास करने के आरोप भी लगाए हैं.
इस मामले में BNS की धारा 3(5), 189(2), 191(2), 190, 132, 221, 223, 285, 351(2) और 125(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि इस मामले में कोतवाली डालनवाला ओर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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