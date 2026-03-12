ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अफवाह फैलाने पर दर्ज होगा मुकदमा, भेजा जाएगा जेल

बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी करने और अफवाह पर कड़ी नजर रखे जाएं. किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को प्रभावित न होने दिया जाए.

देहरादून पुलिस का कहना है कि गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया या फिर माध्यम से जनता के बीच भ्रामक खबरें फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही अगर कोई भी अवैध रिफलिंग, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए नजर आया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

देहरादून/रुद्रपुर: ईरान इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही है. हालांकि, सरकार, जिला पूर्ति अधिकारी और गैस एजेंसियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, लोग पैनिक ना करें. वहीं, इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कई लोग गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं. ऐसे लोगों को दून पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है.

वहीं, होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से घरेलू गैस की कालाबाजारी शुरू हो गई है. कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला पूर्ति विभाग की टीम अलग-अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर रही है.

देहरादून जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए एसडीएम स्तर से अलग-अलग टीमें बनाई गई है. साथ ही जिला पूर्ति विभाग भी लगातार सिलेंडरों की चेकिंग कर रहा है और गैस एजेंसी के स्टॉक चेक किए जा रहे हैं. साथ ही होटल ओर रेस्टोरेंट अगर घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी जब्त किया जा रहा है.

"सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जनता के बीच अफवाहें फैलाई जा रही है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पर्याप्त मात्रा में घरेलू सिलेंडर गैस एजेंसी में उपलब्ध है."- प्रमोद कुमार, एसपी सिटी

"अगर कोई भी व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करता है या कोई गलत या भ्रामक अफवाह फैलाता है, जिससे कानून व्यवस्था में कोई समस्या पैदा होती है तो दून पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा."- प्रमोद कुमार, एसपी सिटी

गदरपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़: उधम सिंह नगर जिले में कुछ लोग इसका फायदा उठाकर कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग में जुटे हुए हैं. गदरपुर के रामजीवनपुर गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारकर कई घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

"प्रशासन को सूचना मिली थी कि रामजीवनपुर गांव में एक दुकान पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा है. सूचना के आधार पर तत्काल टीम गठित कर मौके पर छापा मारा गया. छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग की किट बरामद की गई."- ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी, गदरपुर

"मौके पर पकड़े गए युवक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."- ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी, गदरपुर

