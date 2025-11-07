एईएन से मारपीट मामला: पूर्व विधायक मलिंगा को राहत नहीं, जयपुर में ही चलेगा मुकदमा
शीर्ष कोर्ट ने मलिंगा के खिलाफ धौलपुर में सुनवाई को जयपुर कोर्ट में ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया.
Published : November 7, 2025 at 3:49 PM IST
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी के एईएन से मारपीट मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ धौलपुर की अदालत में सुनवाई को जयपुर की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने इस मामले में दायर अपील भी खारिज कर दी.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह मलिंगा की अपील खारिज करते हुए दिए. अपील में हाईकोर्ट के गत जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी. अपील में कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केस को गलत तरीके से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया. इसके अलावा शिकायतकर्ता के परिजन वकील हैं और जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे में वे सुनवाई में व्यवधान डालते हैं, इसलिए मामले को वापस धौलपुर या भरतपुर कोर्ट में शिफ्ट किया जाए.
पढ़ें: गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर हर्षाधिपति मारपीट मामले में दी जमानत
पीड़ित हर्षधिपति के अधिवक्ता आदित्य ने कहा कि अपीलार्थी को जमानत मिलने के बाद उसने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था. हाईकोर्ट ने भी इस आधार पर केस धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर किया था. आरोपी तीन बार विधायक के अलावा मंत्री भी रह चुका है. ऐसे में इन जिलों में दबदबा रखता है. अपील खारिज की जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपील खारिज कर दी.
यह था मामला: मामले के अनुसार 29 मार्च, 2022 को बाड़ी थाने में मलिंगा और उनके समर्थकों के खिलाफ याचिकाकर्ता पर हमला और मारपीट का मामला दर्ज हुआ था. घटना को लेकर हाईकोर्ट ने 17 मई, 2022 को मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए था. जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालने के चलते अदालत ने 5 जुलाई, 2024 को मलिंगा की जमानत रद्द करते हुए तीस दिन में सरेंडर करने को कहा था. इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई, 2024 को अंतरिम आदेश देते हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी.
8 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाते हुए मलिंगा को सरेंडर करने को कहा था. मलिंगा के सरेंडर करने के बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. दूसरी ओर हाईकोर्ट ने मई 2024 में धौलपुर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी.