पलामू में महिला लापता, ससुराल पक्ष पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप

पलामू: जिला में मोहम्मदगंज थाना इलाके की एक महिला लापता है. इसको लेकर महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है.

बता दें कि मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के करारिया गांव निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी के पुत्र मोहम्मद फिरदौस अंसारी के साथ यूपी के अजीमुद्दीन अंसारी ने अपनी पुत्री शगुफ्ता परवीन की शादी 8 अक्टूबर 2025 को हुई थी. शादी के ठीक दो माह बाद शगुफ्ता परवीन के ससुराल वालों ने नवविवाहिता के गायब होने की बात कह रहे हैं.

यह खबर लड़की के पिता अजीमुद्दीन अंसारी को मिली तो वह यूपी से सीधा मोहम्मदगंज थाना पहुंच कर सूचना दी. थाना के द्वारा आवेदन नहीं लेने पर अजीमुद्दीन अंसारी अपने भाई के घर हुसैनाबाद के ऊपरी कलां रुक गए. इस बीच नवविवाहिता के हैदरनगर निवासी नंदोई नसीम अंसारी ऊपरी कलां जाकर धमकी दी. उसने कहा कि तुम्हारी बेटी मर जाएगी तो क्या होगा, हमलोग जमानत करा लेंगे. जिसका वीडियो अजीमुद्दीन अंसारी के फोन में है.

नवविवाहिता के पिता अजीमुद्दीन अंसारी ने थाना को दिए आवेदन में कहा है कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी में तीन लाख नकद जेवरात समेत 15 लाख रुपए का उपहार दिया था. शगुफ्ता परवीन घर के सभी लोगों से फोन पर ससुराल के लोगों के संबंध में बताती थी कि उसे प्रताड़ित किया जाता था.

अजीमुद्दीन अंसारी ने अपने आवेदन में लिखा है कि उनके समधी इस्लामुद्दीन अंसारी का फोन 7 दिसंबर को आया कि उनकी पुत्री भाग गई है. जबकि 6 दिसंबर 2025 को अजीमुद्दीन अंसारी को उनकी पुत्री ने रात्रि 8:45 बजे फोन किया था, वह घबराई हुई थी.