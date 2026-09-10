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बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नाम फर्जी इंस्टाग्राम आईडी की शिकायत, महिलाओं को फॉलो करने पर मुक़दमा !

बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी. ( ईटीवी भारत )

अलीगढ़ : अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट संचालित करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि इस अकाउंट से महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा था और उनके वीडियो रिपोस्ट किए जा रहे थे. मामला सामने आने के बाद भाजपा नेता ने इसे साजिश बताते हुए पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामले में आईटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. भाजपा के जिला मंत्री मुकेश लोधी ने सात सितंबर को एसएसपी नीरज जादौन को लिखित शिकायत दी. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने सांसद सतीश गौतम के नाम और पहचान का इस्तेमाल करते हुए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है. आरोप है कि इस अकाउंट से लगातार महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा था और उनके वीडियो शेयर या रिपोस्ट किए जा रहे थे. शिकायतकर्ता का कहना है कि सांसद की पहचान का इस तरह इस्तेमाल किए जाने से उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है. उन्होंने पुलिस से फर्जी अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायतकर्ता का कहना है कि सांसद की पहचान का इस तरह इस्तेमाल किए जाने से उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है. उन्होंने पुलिस से फर्जी अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.