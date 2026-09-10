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बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नाम फर्जी इंस्टाग्राम आईडी की शिकायत, महिलाओं को फॉलो करने पर मुक़दमा !

आरोप है कि सांसद सतीश गौतम के इस अकाउंट से महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा था और उनके वीडियो रिपोस्ट हो रहे थे.

BJP MP Satish Gautam
बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 1:15 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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अलीगढ़ : अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट संचालित करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि इस अकाउंट से महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा था और उनके वीडियो रिपोस्ट किए जा रहे थे.

मामला सामने आने के बाद भाजपा नेता ने इसे साजिश बताते हुए पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामले में आईटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भाजपा के जिला मंत्री मुकेश लोधी ने सात सितंबर को एसएसपी नीरज जादौन को लिखित शिकायत दी. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने सांसद सतीश गौतम के नाम और पहचान का इस्तेमाल करते हुए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है.

आरोप है कि इस अकाउंट से लगातार महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा था और उनके वीडियो शेयर या रिपोस्ट किए जा रहे थे.

शिकायतकर्ता का कहना है कि सांसद की पहचान का इस तरह इस्तेमाल किए जाने से उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है.

उन्होंने पुलिस से फर्जी अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

शिकायतकर्ता का कहना है कि सांसद की पहचान का इस तरह इस्तेमाल किए जाने से उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है. उन्होंने पुलिस से फर्जी अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

एसएसपी के निर्देश पर क्वार्सी थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी अकाउंट किस व्यक्ति ने बनाया और इसे किस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा था.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी अकाउंट किस व्यक्ति ने बनाया और इसे किस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा था.

क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सरवम सिंह ने बताया कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट फिलहाल बंद है. मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जिसमें साइबर सेल के विशेषज्ञ भी शामिल हैं.

पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. इसके लिए आईपी एड्रेस सहित अन्य डिजिटल जानकारी की जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ज़रिए किसी जनप्रतिनिधि की पहचान का दुरुपयोग करने के मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है.

क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सरवम सिंह ने बताया कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट फिलहाल बंद है. मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है. इसमें साइबर सेल के विशेषज्ञ भी शामिल हैं.

Last Updated : September 10, 2026 at 1:22 PM IST

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