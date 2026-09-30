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गोरखपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प के आरोप में मुकदमा दर्ज; कांग्रेसियों ने कराई जमानत

कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से डराने और धमकाने का काम किया है.

गोरखपुर में प्रदर्शन
गोरखपुर में प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 1:29 PM IST

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गोरखपुर: जिले में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन करने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस से उनकी झड़प हो गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ धक्का देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था. मंगलवार को गिरफ्तार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से डराने और धमकाने का काम किया है. कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है. यह पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए की गई है.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस का रवैया बेहद खराब था और इस बात की जानकारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हमने दे दी है. आगे पार्टी का जैसा निर्देश होगा, उस हिसाब से हम करेंगे. देश भर में चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था.

गोरखपुर में भी डीएम कार्यालय पर सोमवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था. दोपहर बाद राम प्रसाद बिस्मिल पार्क के पास से मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे थे. इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूकने का प्रयास किया था. पुलिस ने पुतला दहन करने से रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दरोगा को पकड़ लिया.

मामले को लेकर कैंट थाने में तैनात दरोगा विनोद सिंह की तहरीर पर सोमवार की देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता मुन्ना शाही और कोदई तिवारी समेत अन्य लोगों पर मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा पंजीकृत किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुन्ना शाही को हिरासत में ले लिया था. अगले दिन कैंट थाने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मुन्ना शाही की जमानत करा ली.

कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुलिस ध्वस्त कर रही है. पूरे प्रदेश में पुतला दहन हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई उदंडता नहीं की हम लोग गांधीवादी विचारधारा के है. शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस का रवैया बहुत ही खराब था.

हम लोग ना ही प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे थे ना ही मुख्यमंत्री का फिर भी पुलिस ने आपत्ति की चुनाव आयोग से क्या लेना देना, लेकिन मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है.

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