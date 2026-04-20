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CBI का फर्जी नोटिस दिखाकर महंत से लाखों की ठगी, आश्रम कब्जाने का भी आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में भूपतवाला स्थित एक आश्रम की संपत्ति पर ट्रस्टियों द्वारा कब्जा जमाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि आश्रम के महंत को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए गए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने महंत को सीबीआई के फर्जी नोटिस दिखाए और सीबीआई जांच का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भूपतवाला में मुखिया गली स्थित मोक्षधाम सत्संग भजनानंद हरि ट्रस्ट के महंत गोपाल हरि ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके पड़ोसी हरीश बंसल ने आश्रम के बेहतर प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया था और उनका भरोसा जीत लिया. भरोसे में लेकर हरीश बंसल ने अपने परिचित सुनील कुमार निवासी नजफगढ़, दिल्ली और सुमित कालिया निवासी रोहतक, हरियाणा को भी ट्रस्ट में ट्रस्टी बनवा दिया. इसके बाद हरीश ने ट्रस्ट संचालन अपने हाथ में ले लिया. साथ ही तीनों आरोपियों ने बैंक कार्यों के नाम पर महंत गोपाल हरि से कोरे चेक और कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए

महंत का आरोप है कि अप्रैल 2025 में आरोपितों ने अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र उनके पास लेकर आए और बताया कि यह सीबीआई का नोटिस है. सीबीआई का नोटिस दिखाकर जांच का डर दिखाया और कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. इसके बाद सीबीआई जांच खर्च के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की मांग की. साथ ही आश्रम के हाउस टैक्स और अन्य खर्चों का हवाला देकर भी लगातार रकम वसूली की जाती रही.

महंत ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर 2025 को तीनों आरोपी एक व्यक्ति को आश्रम की संपत्ति दिखाने के लिए आए और 70 लाख रुपए में आश्रम का सौदा करने की बात कही. आरोपियों ने 10 दिसंबर को रजिस्ट्री तय करने का दबाव बनाया गया, लेकिन मामला बिगड़ने पर सौदा रद्द कराने के नाम पर और पैसे मांगे गए. इसके बाद दबाव बनाकर उनसे तीन लाख रुपए नकद और केनरा बैंक की भूपतवाला शाखा के पांच कोरे चेक पर भी हस्ताक्षर करवा लिए गए. जब महंत को शक हुआ तो उन्होंने सीबीआई नोटिस की खोजबीन निकाली और निर्मल अखाड़ा से जानकारी की गई तो पता चला कि कोई सीबीआई नोटिस जारी ही नहीं हुआ था. जो नोटिस दिखाए गया, वो फर्जी है.