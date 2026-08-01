जौनपुर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, खुदकुशी के लिए विवश करने का आरोप, नायब तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज
मछलीशहर में तैनाती के दौरान बढ़ी घनिष्ठता, मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया, पुलिस ने शुरू की जांच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:33 PM IST
जौनपुर: जनपद के मीरगंज थाना पुलिस ने केराकत तहसील में तैनात नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव पर शादी का झांसा देकर एक विवाहित महिला से दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित और आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.
मीरगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार को एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2014 में बरसठी थाना क्षेत्र में हुआ था. इस दौरान उसके पूर्व परिचित सुलतानपुर अमहट कोतवाली क्षेत्र के गोरा बारीक गांव निवासी विवेक श्रीवास्तव का घर आना-जाना था.
विवेक ने मछलीशहर तहसील में तैनाती के दौरान पुत्री से घनिष्ठता बढ़ा ली. उसी के कहने पर बेटी के संबंध पति से संबंध बिगड़ गए. विवेक के शादी के झांसे में फंसकर बेटी मछलीशहर, उसी के साथ रहने लगी.
महिला के अनुसार, बेटी अक्सर शिकायत करती थी कि विवेक ने उसका जीना हराम कर दिया है. वह मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है. पर्यटन स्थलों पर ले जाकर अश्लील वीडियो बनाता है और तहसील में तैनात अन्य अधिकारियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है. इंकार करने पर जान से मार डालने की धमकी देता है. इसी से आजिज होकर बेटी ने गत 9 मार्च को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
इस संबंध में मीरगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी विवेक श्रीवास्तव के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने, आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
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